Incêndio atinge aterro desativado do Jangurussu; água de lagoa ajuda a debelar chamas

Helicópteros buscaram água na Lagoa do Jangurussu para jogar sobre as chamas

Fogo atingiu a vegetação do aterro inativado do bairro Jangurussu na tarde deste sábado, 12. Três guarnições de combate a incêndios do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foram acionadas para a ocorrência. Foram utilizados helicópteros para retirar água de lagoa próxima e ajudar a debelar as chamas.

Conforme as equipes do CBMCE, o fogo chegou ao muro do quintal de três residências, mas as chamas não atingiram o interior das casas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os Bombeiros foram acionados por volta das 12h40 e conseguiram apagar o fogo cerca de quatro horas depois, às 17 horas.