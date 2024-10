Homem investigado por matar próprio funcionário é capturado em Penaforte

Um homem de 43 anos foi preso na última quarta-feira, 9, no município de Penaforte, no Cariri cearense, suspeito de participar de um crime de homicídio em agosto deste ano. O corpo da vítima, que trabalhava para o suspeito, foi encontrado submerso em um canal localizado no Município.

A captura ocorreu por meio de uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). A Delegacia Regional de Brejo Santo e a Delegacia Seccional de Salgueiro (PCPE), coordenada pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI-Sul), também participaram da ação.

De acordo com as equipes policiais, o suspeito estava a caminho de Pernambuco quando foi localizado na BR-116, em Penaforte. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre 38 municiado. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências do suspeito, localizadas no Ceará e em Pernambuco. Cinco celulares foram apreendidos durante as vistorias.