Criança morre vítima de afogamento em piscina de hotel em Baturité

Nas redes sociais, a mãe publicou fotografias do garoto Miguel Enzo e recebeu carinho dos colegas

Um menino de apenas 5 anos morreu vítima de afogamento em uma piscina de hotel em Baturité, no Ceará. Nas redes sociais, a mãe publicou fotografias do garoto Miguel Enzo e recebeu carinho e pêsames.

As pessoas também levantaram uma hastag #justiçapormiguel, por considerarem o local sem segurança adequada.

O enterro do Miguel aconteceu no cemitério Parque Monte Sinai, na Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza. No cemitério, a mãe fez uma publicação homenageando o anjo: "Meu primeiro amor. Minha metade fica aqui".

O POVO entrou em contato com o Lins Park, hotel onde aconteceu o afogamento, mas as ligações não foram completadas.

Quatro acidentes resultaram em morte de crianças no Ceará

Nos últimos meses, aconteceram pelo menos quatro acidentes que com crianças que resultaram em morte. No dia 30 de dezembro, em Acopiara, onde uma criança de 1 ano foi atropelada, acidentalmente, pelo próprio pai, que dava ré no veículo.

Em outra situação, no dia 30, uma menina de 7 anos morreu em um incêndio na cidade de Iguatu. No dia 13 de dezembro, no bairro Jangurussu, um menino de 4 anos morreu afogado na piscina durante uma festa de aniversário. No dia 7 de novembro, no Cumbuco, um menino, da mesma idade, morreu vítima de afogamento na piscina do parque Aquático do Chico do Caranguejo.

