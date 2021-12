Menina de um ano morre após ser atropelada acidentalmente pelo pai em Acopiara

Uma criança de um ano e seis meses de idade morreu após ser atropelada por um veículo conduzido pelo próprio pai. O caso foi registrado em Acopiara, no Centro sul do Ceará, por volta das 15 horas dessa quinta-feira, 30.



O homem guiava uma Hilux quando tentou manobrar o carro no posto de combustível e deu marcha ré, mas não viu que a filha estava atrás. A criança foi socorrida ao hospital de Acopiara, mas não resistiu aos ferimentos.

O pai estava em desespero. Ele se apresentou à Delegacia Regional de Iguatu para esclarecimentos. A criança teria aberto a porta do carro sem ele perceber.

O nome do pai e da criança não são divulgados.



Nota da SSPDS

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Regional de Iguatu, apura as circunstâncias de um atropelamento em que vitimou uma criança de um ano e seis meses. O acidente aconteceu, nessa quinta-feira (30), no distrito de Trussu, em Acopiara – Área Integrada de Segurança 21 (AIS 21) do Estado. Segundo informações preliminares, o pai da menina estava no carro executando uma manobra de ré, quando a criança correu para trás do veículo, sendo atropelada de maneira acidental. A menina foi socorrida para uma unidade hospitalar pelo próprio pai, mas não resistiu aos ferimentos. O homem de 40 anos, pai da criança, foi ouvido pelas autoridades policiais e liberado em seguida. A Polícia Civil informa que o caso está em andamento.

Denúncia

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3581.0307, da Delegacia Regional de Iguatu.

As denúncias também podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Com informações do repórter Richard Lopes