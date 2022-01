Saiba onde está chovendo no Ceará; são mais de 100 cidades com precipitações

Para esta segunda-feira, 3, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) prevê, na região Central, Sul e Oeste do estado, chuvas que podem ocorrer ao longo do dia. Na faixa litorânea, as chuvas previstas tendem a acontecer pela madrugada e manhã, retornando no período da noite. Choveu em 111 dos 120 municípios informados. Em Fortaleza, no posto Castelão, o registro foi de 28 mm.

Em geral, as chuvas previstas ocorrerão em virtude de áreas de instabilidade, bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.

Veja a lista de maiores chuvas do intervalo entre 7h de domingo e 7h desta segunda, 3:

Barro (Posto: CUNCAS) : 109mm

Aurora (Posto: AURORA) : 85mm

Aurora (Posto: SITIO TIPI) : 84.4mm

Pires Ferreira (Posto: PIRES FERREIRA) : 75mm

Baixio (Posto: BAIXIO) : 73mm

Barro (Posto: MONTE ALEGRE) : 71.2mm

Aurora (Posto: SANTA VITORIA - LAGES) : 69.4mm

Várzea Alegre (Posto: BOA VISTA) : 64mm

Abaiara (Posto: ABAIARA) : 63mm

Ipaumirim (Posto: IPAUMIRIM) : 62.2mm

Maiores chuvas do intervalo entre 7h de sábado e 7h deste domingo:



Lavras da Mangabeira (MANGABEIRA): 115.0

Iguatu (ACUDE DO GOVERNO): 85.0

Limoeiro do Norte (LIMOEIRO DO NORTE): 81.6

Iguatu (IGUATU): 65.0

Itapiúna (FAZENDA BOA VISTA): 63.0

Cedro (EMATERCE): 61.0 Umari (UMARI): 58.0

Santa Quitéria (FAZENDA NAO ME DEIXE): 55.0

Várzea Alegre (RIACHO VERDE): 54.0

Camocim (CAMOCIM): 44.0





