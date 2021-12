Menino de 4 anos morre afogado em piscina durante festa de aniversário em Fortaleza

Uma criança de 4 anos morreu afogada em uma piscina, no bairro São Cristóvão, em Fortaleza, no último sábado, 13, por volta das 22h30min. O espaço foi alugado para uma festa de aniversário.



A vítima é Samuel da Silva Mota, que morreu no local. Uma ambulância do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionada e constatou o óbito. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar também estiveram presentes no local.

O caso aconteceu em um espaço localizado na rua Ministro Amarílio Rodrigues. Vizinhos relataram a movimentação policial no local. Antes do socorro chegar, um bombeiro que mora em frente ao espaço prestou os primeiros socorros e a ambulância, em seguida, chegou ao local, mas a criança não resistiu.

Há pouco mais de um mês, uma criança da mesma idade morreu vítima de afogamento na piscina da barraca de Praia Chico do Caranguejo, no Cumbuco, Caucaia. No dia 22 de novembro, uma criança de 3 anos chegou a se afogar em uma piscina durante uma festa de aniversário, em Juazeiro do Norte, mas foi salva por profissionais da Coordenadoria Integrada de Operações de Aéreas (Ciopaer).

