Criança morre afogada em piscina de barraca de praia no Cumbuco

Um menino de quatro anos morreu afogado neste domingo, 7, na piscina da barraca de praia Chico do Caranguejo, em Caucaia, cidade da Região Metropolitana de Fortaleza. A barraca fica localizada na Praia do Cumbuco.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o afogamento aconteceu na tarde deste domingo. Ao chegar na barraca, dois médicos clientes do local estavam tentando reanimar a vítima, que já tinha sido retirada da piscina.

A criança brincava no parque aquático do estabelecimento quando sofreu o acidente. Segundo o tenente-coronel Giuliano Rocha, os pais do menino estavam presentes na barraca. Ainda não há informações sobre como o afogamento ocorreu e se houve tentativa de salvamento por parte de algum guarda-vidas funcionário do local.

A Perícia também foi chamada ao local para investigar as circunstâncias da morte da criança.

O POVO tenta contato com o estabelecimento.

Atualizada às 18h30

