Moraújo foi o município cearense onde mais choveu em 2021; veja lista

Com um acúmulo de 1.770 mm ao longo do ano de 2021, a cidade recebeu o maior volume de chuvas do ano. Iguatu ocupa o segundo lugar na lista

O município de Moraújo terminou o ano de 2021 como a cidade com a maior máxima pluviométrica do Estado, 1.770 mm, segundo observado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Em segundo e terceiro lugar, ficaram os municípios de Iguatu e de São Benedito.

Durante o mês de março, um dos mais chuvosos do Ceará, o volume de chuvas esteve um pouco acima do esperado. No geral, Moraújo, localizado na região Norte do Estado, foi o município que mais recebeu chuvas no mês. As precipitações se concentraram com maior volume no Litoral Norte e de Fortaleza, além da Região do Cariri.

Veja a lista com os 10 municípios com as maiores máximas pluviométricas:

1. Moraújo (Posto: MORAUJO) : 1770mm

2 . Iguatu (Posto: IGUATU) : 1731mm

3. São Benedito (Posto: SAO BENEDITO) : 1709.7mm

4. Palmácia (Posto: PALMACIA) : 1656mm

5. Ibiapina (Posto: IBIAPINA) : 1648.7mm

6. Crato (Posto: LAMEIRO) : 1621mm

7. Missão Velha (Posto: JAMACARU) : 1513.8mm

8. Abaiara (Posto: ABAIARA) : 1446mm

9. Meruoca (Posto: MERUOCA) : 1443mm

10. Icó (Posto: CASCUDO) : 1401.5mm



O Cariri foi a macrorregião cearense com maior média de chuvas.

1. CARIRI: 976.6mm

2. IBIAPABA: 759.1mm

3. JAGUARIBANA: 643.9mm

4. LITORAL DE FORTALEZA: 920.6

5. LITORAL DE PECÉM: 634.4mm

6. LITORAL NORTE: 835mm

7. MAÇIÇO DE BATURITÉ: 931.3mm

8. SERTAO CENTRAL E INHAMUNS: 564.7mm

