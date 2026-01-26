Suspeito é preso por feminicídio contra companheira, em Barro

Um homem foi preso suspeito de matar a companheira em uma casa no município de Barro, na tarde desse domingo, 25 / Crédito: Reprodução/ Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE)

Um homem de 37 anos foi preso suspeito de matar a companheira, de 31 anos, em uma casa no município de Barro, a 404 km de distância de Fortaleza, na tarde desse domingo, 25, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).



Feminicídio aconteceu na rua Mundoca Tavares. Quando policiais militares foram ao local para localizar o suspeito, a mulher já estava sem vida.