Suspeito é preso por feminicídio contra companheira, em Barro

Suspeito de feminicídio é preso após tentar se esconder da Polícia na casa onde crime aconteceuUm homem de 37 anos foi preso suspeito de matar companheira no município de Barro, nesse domingo, 25
Um homem de 37 anos foi preso suspeito de matar a companheira, de 31 anos, em uma casa no município de Barro, a 404 km de distância de Fortaleza, na tarde desse domingo, 25, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).
Feminicídio aconteceu na rua Mundoca Tavares. Quando policiais militares foram ao local para localizar o suspeito, a mulher já estava sem vida.
Durante as buscas, o homem estava escondido no quarto dos fundos de uma residência no bairro Trajano Nogueira.
O suspeito apresentava uma perfuração na região do abdômen. Diante disso, ele foi encaminhado ao hospital do Município para atendimento médico e, após liberação, apresentado na Delegacia Municipal de Barro, onde foi autuado por feminicídio.
Captura foi realizada por equipe do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi), vinculado a Polícia Militar, e pelo Comando de Operações de Divisas (COD), após acionamento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).
Denúncias
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia Municipal de Barro: (88) 2113-0557
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br