Em casa, na rua e na internet: Ceará teve mais de 400 casos de LGBTfobia em 2025

O Ceará registrou 408 casos de homofobia e transfobia em 2025. As denúncias cresceram quase 10% comparado ao ano de 2024. Conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a maioria dos crimes ocorreu em residências particulares, em via pública e em ambientes virtuais. Dos 408 registros, 317 são denúncias de homofobia e 91 de transfobia. O número vem aumentando todos os anos, como mostra o Painel Dinâmico de Monitoramento da Violência LGBTfóbica do Ceará, ferramenta lançada em março de 2024 pelo Governo do Estado. Em 2022, 285 casos foram denunciados, subindo para 344 em 2023 e 372 em 2024.

O Painel traz ainda dados do perfil das vítimas. Dos casos de homofobia, a maioria é relatada por homens gays. As mulheres lésbicas compõem 17% dos casos e os bissexuais 6,6%.

Já a transfobia foi mais denunciada por mulheres trans, com 38,5% dos casos. Homens trans foram 17,6% das vítimas e travestis 9,9%. LEIA MAIS | Policiais estão pouco preparados para lidar com LGBTfobia, diz estudo O POVO solicitou entrevista com representantes da Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrin), especializada em receber esse tipo de denúncia em Fortaleza, e da Secretaria da Diversidade (Sediv) para comentar os dados de 2025.

A Polícia Civil respondeu que não havia fonte disponível para entrevista. Já a Sediv, depois de três dias de tentativas, não conseguiu disponibilizar fonte devido a conflitos de agenda. 22% das violências ocorrem dentro de casa; 14,4% são vítimas em ambientes virtuais A complexidade do ódio motivado pela sexualidade ou identidade de gênero é evidenciada nos dados que mostram onde a violência LGBTfóbica mais ocorre. Em 2025, 91 pessoas foram vítimas do preconceito dentro de residências particulares. Para Silvinha Cavalleire, presidenta da União Nacional LGBT (Una LGBT), o ódio é transmitido de geração para geração.

“A violência doméstica e familiar contra a população LGBT+ é muito forte e muitas pessoas evitam denunciar os próprios familiares por amor e respeito, mas chega um momento que ela está num estágio de tanto sofrimento mental, ou de perceber que sua dignidade humana está sendo tão violentada, que acaba fazendo a denúncia”, explica Silvinha. Casos que ocorrem na esfera privada dependem das denúncias de vítimas para serem conhecidos pelas autoridades. “A única forma do Estado proteger seus cidadãos LGBT+ que sofrem violência em casa é fazendo a denúncia, deixando o estado ciente de que sua vida e dignidade estão em risco”, afirma. Já na internet, local que concentrou pelo menos 59 casos desses crimes no Ceará, o desafio se torna investigar plataformas ainda não regulamentadas. O sentimento de impunidade facilita a propagação de discursos de ódio contra minorias.

“Muitas pessoas se sentem muito à vontade para atacar de forma bem violenta as pessoas LGBT e elas sabem que não serão punidas porque não existe uma regulamentação das redes sociais. Também pela dificuldade das plataformas e empresas que dominam esses ambientes digitais de passar os dados das pessoas criminosas às autoridades policiais”, diz. Onde mais ocorreram casos de LGBTfobia no Ceará em 2025: Residência particular: 91

Via pública: 74

Ambiente virtual (internet): 59

Casa comercial: 37

Não informado: 26

Bar, restaurante, etc: 18

Hospital, clínica, etc: 17

Escola, colégio: 14 Desconhecimento sobre lei que criminaliza LGBTfobia ainda é desafio Silvinha Cavalleire lembra que é recente o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) que equiparou a LGBTFobia ao crime de racismo. Esse dispositivo começou a ser usado para enquadrar condutas homofóbicas e transfóbicas em 2019. “Muitas pessoas realmente não conhecem que são protegidas por essa lei, não conhecem os equipamentos de denúncia ou sentem medo de procurar registrar algum boletim de ocorrência e sofrerem violência institucional, porque nem toda delegacia tem equipe especializada para acolher essas pessoas”, explica.