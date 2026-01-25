Turista de 74 anos é atropelada por ciclista na Beira Mar

Turista de 74 anos é atropelada por ciclista em calçadão da avenida Beira MarCaso aconteceu na manhã deste domingo, 25. Vítima é natural de Salvador, na Bahia, e está internada no IJF
Uma turista de 74 anos foi atropelada por um ciclista no calçadão da avenida Beira Mar, em Fortaleza, na manhã deste domingo, 25. A vítima, identificada como Maria do Socorro de Almeida, natural de Salvador, na Bahia, sofreu traumatismo craniano e foi internada no Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.
As informações foram compartilhadas pela sobrinha da vítima, Andréa Sales, em publicação na rede social Instagram.
Ela conta que o caso aconteceu no momento em que estava com a tia e o sobrinho quando um ciclista atingiu a idosa. “Pegou minha tia de frente e ela caiu em choque. Ela não respondia, não reagia”, disse.
Turista ficará internada em observação
Ainda segundo a publicação, o ciclista teria fugido após o atropelamento. A sobrinha da vítima informou que a turista sofreu um pequeno sangramento na cabeça, mas que não seria necessário passar por uma cirurgia, apenas ficar em observação nas próximas 48 horas.
O POVO procEm nota enviada na manhã desta segunda-feira, 26, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que a equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) foi acionada para a ocorrência. Confirma que o ciclista havia se evadido do local e que a equipe policial acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
"No local, a vítima ficou inconsciente por alguns minutos. O Samu Bike Vida prestou os primeiros socorros. Logo em seguida a ambulância Samu chegou ao local e encaminhou a vítima para unidade hospitalar", descreve a nota.
