Turista de 74 anos é atropelada por ciclista na Beira Mar

Imagem de apoio ilustrativo. Acidente aconteceu no calçadão da avenida Beira Mar / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Uma turista de 74 anos foi atropelada por um ciclista no calçadão da avenida Beira Mar, em Fortaleza, na manhã deste domingo, 25. A vítima, identificada como Maria do Socorro de Almeida, natural de Salvador, na Bahia, sofreu traumatismo craniano e foi internada no Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. As informações foram compartilhadas pela sobrinha da vítima, Andréa Sales, em publicação na rede social Instagram.

Ela conta que o caso aconteceu no momento em que estava com a tia e o sobrinho quando um ciclista atingiu a idosa. “Pegou minha tia de frente e ela caiu em choque. Ela não respondia, não reagia”, disse.