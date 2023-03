Paróquia de Aratuba arrecada cestas básicas para atingidos por deslizamentos

Dias após ter iniciado uma campanha de doação em virtude dos deslizamentos observados em Aratuba, a Paróquia São Francisco de Paula — criadora da ação — afirma que mais de 185 cestas básicas foram distribuídas para os impactados pelas consequências do desastre.

Iniciada ainda na quinta-feira, 16, a arrecadação foi desenvolvida pelo pároco da unidade, pe. Claudenir Maia, pelo vigário, pe. Thiago Emanuel, e por outros componentes da paróquia.

Os objetivos do esforço se concentram em garantir o acesso dos moradores das zonas de riscos à alimentação e a itens de higiene. Aos desabrigados, o centro pastoral, localizado ao lado do templo, está disponibilizando quartos para passar a noite — seis famílias já foram alojadas no espaço.

A paróquia afirma que acessórios domésticos também foram doados. Ao todo, dois botijões de gás, três camas — duas de solteiro e uma de casal —, uma mesa com quatro cadeiras, uma geladeira e um berço foram entregues à secretaria da Igreja.

Donos de comércios situados no centro do município têm entrado em contato com os padres para oferecer parte dos seus estoques de alimentos. Moradores de cidades próximas ao Maciço de Baturité também aderiram à campanha, com estudantes de uma escola da região indo deixar cestas básicas em Aratuba.



Com o crescente volume de doações, agentes pastorais e mais de 20 voluntários comparecem à Igreja para organizar os recebimentos. Eles se dividem no processo de separação daquilo que é entregue. No auditório, ficam as roupas; no refeitório, os alimentos.

Ao O POVO, pe. Tiago afirma que os itens chegaram tão logo o anúncio da campanha foi realizado nas redes sociais. “Toda a cidade, que é muito prestativa, aderiu e abraçou esta causa”. O material recém doado foi levado para as famílias desabrigadas em decorrência dos deslizamentos — que, de acordo com o vigário, “não tinham com o que se alimentar”.

Com os primeiros grupos familiares abrigados, a Secretaria de Saúde de Aratuba procurou a paróquia e pediu alojamento para outras famílias. O vigário sublinha, entretanto, que questões relacionadas à alimentação dos acolhidos são de responsabilidade da pasta municipal.



Com o cessar das chuvas nos últimos dias, o corpo paroquial compareceu às áreas afetadas pelo desastre da última semana para entregar cestas básicas para as pessoas que optaram por continuar a residir no local. Um mapeamento sobre os mais necessitados de ajuda também foi realizado.



Voluntarismo



Ao contar sobre a experiência como voluntária, a fisioterapeuta Rinara Alves aponta que a cidade ficou abalada com os acontecimentos da última quinta-feira.



No entanto, a profissional afirma que tem sido prazeroso ajudar os mais necessitados. “Estou diariamente contribuindo com os nossos padres e demais voluntários na organização das doações, que não param de chegar”.



Mesmo com todo o auxílio recebido, segue Rinara, os moradores das regiões atingidas pelas chuvas precisam de cuidados médicos e apoio psicológico. “Estão todos muito abalados com o que aconteceu”.



Contatos da paróquia para doação

Número: 85 3329-1102

E-mail: [email protected]

