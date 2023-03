MPCE instaura procedimento para apurar deslizamento em Aratuba

O Ministério Público do Ceará (MPCE) instaurou, na última sexta-feira, 17 de março, um procedimento administrativo para apurar o deslizamento de terra em Aratuba, na microrregião de Baturité, que deixou três vítimas, sendo duas crianças, além de deixar dezenas de famílias desalojadas na última semana, e atender à população atingida.



Os atendimentos vão acontecer no Fórum do Poder Judiciário de Aratuba, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 14 horas, na sala do Ministério Público. A população também pode procurar o órgão por meio do telefone (85) 98685-6311.

Segundo o MPCE, a medida tem como objetivo “averiguar as situações relatadas, requisitar informações dos órgãos competentes e efetivar as medidas necessárias à proteção da população”.

O Ministério Público Estadual também requisitou o mapeamento das áreas de risco no município e a instauração de um inquérito policial para apurar a responsabilidade pelo ocorrido.

Serviço:

Atendimentos voltados para a população atingida vão acontecer de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h na sala do Ministério Público, no Fórum de Aratuba, localizado na Rua Júlio Pereira, no bairro Centro, ou pelo telefone e WhatsApp de número (85) 98685-6311.



