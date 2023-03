250 famílias foram removidas de áreas de risco em três municípios cearenses

Defesa Civil e Corpo de Bombeiros concentram esforços principalmente nas regiões do Maciço de Baturité, Vale do Curu e Cariri, regiões sob maior risco, segundo o Governo do Estado

Após as fortes chuvas registradas na última semana, 250 famílias foram removidas de locais de risco, segundo o Governo do Ceará. Em Aratuba, no Maciço de Baturité, aproximadamente 30 famílias foram removidas e abrigadas em hospedagens após duas casas desabarem, deixando três mortos. Em Itapipoca, a 140km de Fortaleza, cerca de 120 famílias foram realocadas, enquanto outras 100 foram retiradas de Uruburetama, a 120km de Fortaleza.

Segundo o Governo do Estado, a Secretaria Proteção Social do Ceará (SPS) tem atuado dando suporte à população atingida. As áreas de risco foram mapeadas e o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil "concentram esforços principalmente nas regiões do Maciço de Baturité, Vale do Curu e Cariri, onde estão os municípios mais afetados".

Titulares de diversas secretarias e órgãos participaram de reunião na última sexta-feira, 17, no Palácio da Abolição. Um grupo de trabalho foi instituído para avaliar a situação dos municípios que sofrem com transtornos em decorrência do grande volume de chuvas.

Conforme balanço divulgado pela Casa Civil, a SPS enviou roupas, alimentos, sandálias, sapatos, colchões, cestas básicas, kits de higiene, material de limpeza e serviços de assistência social a Aratuba. Famílias de Uruburetama e Itapipoca também estão sendo auxiliadas pela Pasta por meio do recebimento de colchões e cestas básicas.

A Superintendência de Obras Públicas (SOP) "está com equipes técnicas e maquinário de prontidão para solucionar de forma ágil possíveis ocorrências nas estradas", por meio dos 11 distritos operacionais. Segundo levantamento, nos últimos cinco dias, 10 trechos foram atendidos de forma emergencial para recuperação da trafegabilidade.

Além das pastas citadas, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Perícia Forense e Samu têm atuado para "proteger a população e minimizar os impactos ocasionados pelas fortes chuvas".

Ainda conforme nota, o Governo informa que a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) "trabalha na formulação de projeto de lei prevendo medidas, como o pagamento de aluguel social, que permitam ao governo estadual apoiar diretamente a população dos municípios cearenses em situação de emergência, a exemplo daqueles que, nos últimos dias, sofreram com o alto volume de chuvas".

Como buscar ajuda em caso de risco

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), por meio de seus órgãos vinculados, atua para atender ocorrências relacionadas a chuvas no Ceará. Em caso de emergência, a orientação é ligar para a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), no número 190, ou para o 193 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMCE). O 193 também é o número para acionar a Defesa Civil estadual.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Ceará, que cobre todo o estado, com exceção de Fortaleza, funciona 24 horas e conta com profissionais socorristas de prontidão para atendimento ao cidadão. Basta ligar para o número 192.

Para ocorrências nas estradas, a população pode acionar serviços por meio do WhatsApp das Estradas, no número (85) 98404.9800, da SOP.

Colaborou Alexia Vieira

