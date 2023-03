Tragédia em Aratuba: Prefeitura decreta estado de emergência por 90 dias

Depois do deslizamento de terra que deixou três pessoas mortas em Aratuba, no Ceará, a Prefeitura do Município decretou estado de emergência por 90 dias. O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), esteve nesta sexta-feira, 17, no local onde a tragédia aconteceu.

A tragédia aconteceu no inicio da tarde da quinta-feira, 16, quando as fortes chuvas que atingiram a área provocaram o deslizamento de uma encosta, que atingiu duas residências. Morreram no local João Gabriel Santos, de 2 anos, e sua mãe, Antônia Samara Santos, de 21.

A terceira pessoa a morrer foi Antônio Guilherme Martins, de 8 anos, que estava em outra casa. O velório das vítimas ocorreu nesta sexta-feira, 17, na capela da Paróquia São Francisco de Paula, no centro de Aratuba. Guilherme, João Gabriel e Samara foram enterrados por volta das 12h30min.

Dois sobreviventes receberam atendimento médico. Entre eles está um bebê recém-nascido, que segue agora internado em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza. Segundo instituição informou ao O POVO, até às 20 horas de hoje a criança seguia apenas em "observação", mas a unidade não detalhou o seu quadro de saúde.

Pelo menos 15 casas localizadas na área correm risco de colapso, de acordo com informações da Prefeitura de Aratuba. Em razão do risco iminente, os moradores das residências foram realocados para um hotel situado na região e devem ser vinculados logo mais ao programa Aluguel Social.

