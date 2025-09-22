Em 3 dias, Canoa tem 2º caso de acidente com jipes; veja vídeo

Jipe capotou nas dunas da praia de Canoa Quebrada, em Aracati, nesse domingo, 21. Foi o segundo caso em três dias / Crédito: Reprodução/ redes sociais pelo Instagram @aracatinamidia

Outro acidente envolvendo veículo ocorreu nessa sexta-feira, 19, em Canoa Quebrada Caso semelhante aconteceu na sexta-feira, 19, com um jipe também envolvido em acidente na duna, que circulava irregularmente. O condutor foi identificado pelos órgãos competentes mesmo após fugir da cena. Um vídeo gravado por uma testemunha mostra três mulheres recebendo auxílio da população após o ocorrido. Conforme a gestão, não houve procura por atendimento médico de quem estava no veículo. De acordo com o Poder Municipal, há compromisso com segurança turística e preservação ambiental, afirmando que estão sendo adotadas as providências cabíveis para a responsabilização do motorista, em conformidade com a legislação vigente.

Caso do motorista que "voou" nas dunas de Canoa Quebrada acendeu alerta para a legislação Na época do caso do condutor que "saltou" nas dunas de areia no local, em maio deste ano, a administração informou que aborda os passeios turísticos em veículos automotores, como os buggies dos tradicionais passeios turísticos, os quadriciclos e os veículos de tração 4 x 4. Assim, são viagens que contam com rotas e trilhas de segurança e redução de impactos ambientais, pré-estabelecidas. Em Aracati, em 2017, foi criada a Lei Municipal nº 366, que "institui o serviço de transporte especial denominado "Buggy-turismo", quando em circulação nas vias terrestres, praias, dunas, lagoas e sítios de valor histórico e cultural".