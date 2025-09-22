Em 3 dias, Canoa tem 2º caso de acidente com jipes; veja vídeo

Em três dias, Canoa Quebrada registra 2º caso de acidente com jipes; veja vídeoVeículo capotou nas dunas em Aracati, nesse domingo, 21. Motorista dirigia sem habilitação, segundo autoridades locais, causando ferimentos leves em vítimas
Um jipe capotou nas dunas da praia de Canoa Quebrada, em Aracati, a 147 km de Fortaleza, nesse domingo, 21. As pessoas que estavam no veículo sofreram ferimentos leves, sendo atendidas em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
A Prefeitura do Munícipio, no entanto, não informou o número de vítimas.
As autoridades de trânsito apontaram que o motorista recebeu infração administrativa porque estava dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Esse é o segundo caso em três dias envolvendo sinistros na área.
Segundo a Prefeitura de Aracati, a Guarda Municipal atuou na situação por estar próxima realizando abordagens. Bugueiros também prestaram socorro às vítimas e auxiliaram na retirada do veículo para área segura.
"A Prefeitura reforça seu compromisso com um turismo seguro, atuando de forma integrada para garantir a tranquilidade de moradores e visitantes", informou o órgão em nota.
Outro acidente envolvendo veículo ocorreu nessa sexta-feira, 19, em Canoa Quebrada
Caso semelhante aconteceu na sexta-feira, 19, com um jipe também envolvido em acidente na duna, que circulava irregularmente. O condutor foi identificado pelos órgãos competentes mesmo após fugir da cena.
Um vídeo gravado por uma testemunha mostra três mulheres recebendo auxílio da população após o ocorrido. Conforme a gestão, não houve procura por atendimento médico de quem estava no veículo.
De acordo com o Poder Municipal, há compromisso com segurança turística e preservação ambiental, afirmando que estão sendo adotadas as providências cabíveis para a responsabilização do motorista, em conformidade com a legislação vigente.
Caso do motorista que "voou" nas dunas de Canoa Quebrada acendeu alerta para a legislação
Na época do caso do condutor que "saltou" nas dunas de areia no local, em maio deste ano, a administração informou que aborda os passeios turísticos em veículos automotores, como os buggies dos tradicionais passeios turísticos, os quadriciclos e os veículos de tração 4 x 4.
Assim, são viagens que contam com rotas e trilhas de segurança e redução de impactos ambientais, pré-estabelecidas.
Em Aracati, em 2017, foi criada a Lei Municipal nº 366, que "institui o serviço de transporte especial denominado "Buggy-turismo", quando em circulação nas vias terrestres, praias, dunas, lagoas e sítios de valor histórico e cultural".
Já o acesso a colinas de areias e costas só poderá ser realizado pelos permissionários de Buggy Turismo e Quadricilos credenciados, sendo vedada a utilização de veículos não tracionados, como forma de evitar acidentes e diminuição de impactos ambientais.
Na esteira disso, fica entendido que os condutores de modais automotores que forem flagrados em áreas dunais sem a devida autorização de tráfego serão orientados a saírem do endereço e retornarem para a via normal, sendo a reincidência passiva de multa no valor de R$ 1.000.
O valor da penalidade será revertido para o fundo de trânsito do Município.