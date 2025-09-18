Acidente entre ônibus e moto deixa uma criança morta em Reriutaba

Acidente entre ônibus e moto deixa uma criança morta em ReriutabaUma menina de 3 anos foi atropelada após colisão dos veículos. A Polícia vai investigar as circunstâncias do crime
Uma colisão entre um ônibus e uma motocicleta deixou uma criança de três anos morta, em um cruzamento do bairro Vila Nova, no município de Reriutaba, no Interior do Ceará. A criança foi atropelada e veio a óbito no local.
O motorista e o motociclista testaram negativo para o teste de alcoolemia. O caso, que aconteceu na segunda-feira, 15, será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Varjota.
Após o atropelamento, a criança teria sido socorrida e encaminhada ao Hospital e Maternidade Rita do Vale Rego, em Reriutaba, mas não resistiu aos ferimentos.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias de um homicídio culposo no trânsito, ocorrido na segunda-feira, 15, em Reriutaba.
As circunstâncias ainda estão sendo apuradas, a partir da coleta de informações das equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) que foram acionadas e estiveram atuando no local.