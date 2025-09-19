Iniciativa oferece tratamento dentário a mulheres vítimas de violência

Iniciativa oferece tratamento dentário a mulheres vítimas de violênciaParceria firmada entre Defensoria Pública e Unichristus está alinhada com a nova Lei Federal que assegura a reconstrução dentária a vítimas de agressões domésticas pelo SUS
A Defensoria Pública do Ceará em parceria com a Unichristus irá oferecer atendimento odontológico gratuito a mulheres vítimas de violência doméstica. O objetivo é garantir dignidade, autoestima e qualidade de vida às vítimas que serão encaminhadas pelo Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (Nudem).
Em entrevista ao O POVO, a defensora pública do Nudem, Anna Kelly Nantua, destacou que a parceria amplia a rede de acolhimento às mulheres em situação de violência. Segundo ela, o cuidado com a saúde bucal está diretamente ligado ao fortalecimento da autoestima e ao processo de empoderamento necessário para romper o ciclo de violência.
“Cuidar da mulher como um todo é muito importante. Esse atendimento odontológico não é apenas um procedimento de saúde, mas uma forma de ajudá-las a se valorizarem e permanecerem firmes no rompimento do ciclo de violência em que estavam inseridas”, explicou.
A defensora ressaltou que o atendimento será prestado na Clínica Escola de Odontologia da Unichristus (CEO), com acompanhamento de professores e utilização da estrutura completa da instituição.
“As mulheres terão acesso a diversas especialidades, como dentística operatória, endodontia, periodontia, cirurgia oral, estomatologia e radiologia sempre com supervisão profissional e equipamentos adequados”, pontuou.
A iniciativa está em concordância com a lei nº 15.116/25, que assegura a reconstrução dentária de vítimas de agressões domésticas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Seleção das beneficiadas
O encaminhamento das mulheres será feito pela equipe psicossocial do Nudem, composta por psicólogas e assistentes sociais, que atuam no acolhimento das vítimas. Essa triagem permitirá identificar quais mulheres necessitam do atendimento odontológico de forma mais imediata.
Inicialmente, cinco mulheres serão beneficiadas, e novas vagas serão abertas à medida que cada paciente concluir seu tratamento. Segundo Anna Kelly, há o desejo de ampliar a iniciativa, tanto em número de mulheres atendidas quanto no alcance para filhos das vítimas, além de firmar novas parcerias com outras instituições de ensino.
Além da assistência odontológica, a parceria também prevê a realização de diálogos interinstitucionais sobre violência doméstica, a produção de cartilhas, protocolos e artigos, e a integração dos alunos da Unichristus às atividades desenvolvidas pela Defensoria Pública.
Aproximação entre universidade e demandas sociais
Além do impacto direto na vida das vítimas, Anna Kelly destacou que o projeto aproxima o meio acadêmico das demandas sociais.
“Queremos que os estudantes tenham contato com realidades de vulnerabilidade e compreendam como o conhecimento pode ser aplicado em benefício da comunidade. Isso gera transformação social dos dois lados: das mulheres que recebem o atendimento e dos futuros profissionais que se formam mais conscientes”, concluiu.