Iniciativa oferece tratamento dentário a mulheres vítimas de violência

O objetivo é garantir dignidade, autoestima e qualidade de vida às vítimas que serão encaminhadas pelo Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (Nudem). / Crédito: Freepik

A Defensoria Pública do Ceará em parceria com a Unichristus irá oferecer atendimento odontológico gratuito a mulheres vítimas de violência doméstica. O objetivo é garantir dignidade, autoestima e qualidade de vida às vítimas que serão encaminhadas pelo Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (Nudem). LEIA TAMBÉM| Ceará registra maior índice de violência contra a mulher dos últimos 5 anos



Em entrevista ao O POVO, a defensora pública do Nudem, Anna Kelly Nantua, destacou que a parceria amplia a rede de acolhimento às mulheres em situação de violência. Segundo ela, o cuidado com a saúde bucal está diretamente ligado ao fortalecimento da autoestima e ao processo de empoderamento necessário para romper o ciclo de violência. “Cuidar da mulher como um todo é muito importante. Esse atendimento odontológico não é apenas um procedimento de saúde, mas uma forma de ajudá-las a se valorizarem e permanecerem firmes no rompimento do ciclo de violência em que estavam inseridas”, explicou. A defensora ressaltou que o atendimento será prestado na Clínica Escola de Odontologia da Unichristus (CEO), com acompanhamento de professores e utilização da estrutura completa da instituição. “As mulheres terão acesso a diversas especialidades, como dentística operatória, endodontia, periodontia, cirurgia oral, estomatologia e radiologia sempre com supervisão profissional e equipamentos adequados”, pontuou.

A iniciativa está em concordância com a lei nº 15.116/25, que assegura a reconstrução dentária de vítimas de agressões domésticas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Seleção das beneficiadas O encaminhamento das mulheres será feito pela equipe psicossocial do Nudem, composta por psicólogas e assistentes sociais, que atuam no acolhimento das vítimas. Essa triagem permitirá identificar quais mulheres necessitam do atendimento odontológico de forma mais imediata. Inicialmente, cinco mulheres serão beneficiadas, e novas vagas serão abertas à medida que cada paciente concluir seu tratamento. Segundo Anna Kelly, há o desejo de ampliar a iniciativa, tanto em número de mulheres atendidas quanto no alcance para filhos das vítimas, além de firmar novas parcerias com outras instituições de ensino.