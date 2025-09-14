Colisão entre carro e poste deixa dois feridos na CE-060, em Pacatuba

Colisão entre carro e poste deixa dois feridos na CE-060, em PacatubaMotorista ficou preso às ferragens e teve ferimentos graves, enquanto a passageira teve escoriações leves; ambos foram atendidos por equipes do Samu
Uma colisão entre um carro e um poste de iluminação pública deixou duas pessoas feridas durante a madrugada deste domingo, 14, em trecho da CE-060 pertencente ao município de Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Na ocasião, o motorista chegou a ficar preso nas ferragens do veículo e teve ferimentos graves, enquanto a passageira teve apenas escoriações.
Segundo informações da Polícia Militar do Estado do Ceará, o carro capotou depois de colidir com o poste. Devido ao estado grave de saúde do condutor, não foi possível realizar o teste do bafômetro.
Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) serram partes do carro para retirar o motorista.
Veja vídeo:
O vídeo também mostra a carroceria do carro amassada após o impacto da colisão. Destroços do carro também ficaram espalhados pela via.
O casal foi atendido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao hospital. Não há atualizações sobre o quadro de saúde das vítimas.
