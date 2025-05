Cigarros escondidos em carga de sal são apreendidos em Aracati; veja vídeo

Carreta vinda do Rio Grande do Norte com tabacos ilegais foi interceptada na rodovia CE-040 nesse domingo, 25. Segundo a PRF, uma pessoa foi detida

Uma carreta carregada com cigarros contrabandeados escondidos em carga de sal foi apreendida na rodovia CE-040, em Aracati, a 147,13 km de distância de Fortaleza, no início da noite desse domingo, 25.

A abordagem ocorreu por volta das 20h20min, quando os agentes interceptaram o veículo que vinha do estado do Rio Grande do Norte com destino ao Ceará.