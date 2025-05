Provas da segunda fase do vestibular da UECE 2025.2 transcorrem com tranquilidade / Crédito: Fatima Serpa/ Ascom UECE

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) realizou na manhã deste domingo, 25, a primeira etapa da segunda fase do vestibular 2025.2 nos 10 campus da instituição, com aplicação da prova de redação e uma prova específica, conforme a área do curso escolhido. Tudo transcorreu com tranquilidade, sem registro de incidentes, segundo a professora Germana Paixão, presidente da Comissão Executiva do Vestibular. Apesar da chuva que atingiu Fortaleza durante a manhã, os portões foram abertos normalmente e os candidatos começaram a prova às 9h15min, com encerramento às 13h15min.

Ao todo, a Uece está ofertando 2.924 vagas neste processo seletivo, distribuídas entre os 10 campi da universidade no Estado. Nesta segunda fase, as provas acontecem não apenas na Capital, mas também em mais dez cidades cearenses. A logística envolve aproximadamente 3 mil colaboradores, entre professores, técnicos, terceirizados e estudantes, todos mobilizados para garantir o bom andamento das avaliações.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No campus do Itaperi, em Fortaleza, a movimentação começou cedo. Muitos pais acompanharam seus filhos, alguns vivenciando o nervosismo típico do momento. Dona Regiane, mãe que acompanhava a filha, contou que a experiência deste ano foi bem mais tranquila do que no ano anterior. “Ano passado teve muito engarrafamento, foi um sufoco. Hoje foi mais calmo. Minha filha agora está no 1º ano do ensino médio, está mais preparada e confiante”, relatou.

Para alguns pais, o vestibular ainda é um treino. Onesio, pai de uma candidata à Licenciatura em Química, disse que a filha está participando pela primeira vez e que o objetivo é ganhar confiança. “A chegada foi tumultuada, mas no geral deu tudo certo”, comentou.

Nem todos, porém, escaparam do trânsito complicado na região. A mãe Daniela Alberni relatou ter passado por um congestionamento extenso e quase perdeu o horário. “Deixei ela no fim da rua e vim correndo. Quando cheguei, não a encontrei na sala, entrei em desespero, mas ela estava no banheiro”, contou, rindo aliviada.

Já Andréia Virgínia, que chegou com antecedência ao local, destacou a importância de se programar. “Às 7 da manhã eu já estava aqui. Ainda tive dificuldade para fazer o retorno por causa do fluxo, mas deu tudo certo”.



De acordo com as regras do vestibular: é proibido portar dispositivos eletrônicos, o uso de caneta deve ser azul ou preta com corpo transparente, e alimentos precisam estar em embalagens igualmente transparentes. Qualquer ida ao banheiro é acompanhada por um fiscal. Os candidatos só puderam deixar o local a partir das 11h15min. Diferente do Enem, não é permitido levar a prova impressa para casa — ela será disponibilizada posteriormente no site da Uece. O resultado está previsto para 18 de julho.

A segunda fase do vestibular continua nesta segunda-feira, 26, com mais duas provas específicas. A composição das provas varia de acordo com a área de conhecimento do curso escolhido. A seleção contempla grandes áreas — como saúde, humanas, exatas — e não há provas exclusivas para cursos individuais, como medicina. Em vez disso, candidatos a cursos da área de saúde, por exemplo, fazem provas comuns à área, independentemente de estarem concorrendo a Medicina, Nutrição ou Enfermagem.

Entre os cursos mais concorridos, a professora Germana destaca os de Medicina (em Fortaleza, Crateús e Quixeramobim), Medicina Veterinária (Fortaleza e Tauá), Direito, Psicologia, Ciência da Computação e Administração.



As provas são aplicadas simultaneamente em todas as unidades da Uece espalhadas pelo Estado. No uso de recursos humanos professores, alunos e técnicos se envolvem diretamente no processo seletivo, por meio de uma chamada pública antecipada da universidade.

A expectativa é de que o cronograma de matrícula e início do semestre letivo ocorra sem alterações. De acordo com a assessoria da universidade os números da seleção, entre eles candidatos faltantes ou presentes, serão disponibilizados ainda no site da instituição. Professores e servidores organizadores do Vestibular da UECE 2025.2 no Campus do Itaperi, Germana Paixão presidente da CEV ao centro da imagem Crédito: WilnanCustódio para O POVO

Diferenças entre os vestibulares do meio e do fim do ano

O vestibular da Uece ocorre duas vezes ao ano, e embora ambos sigam o mesmo formato de provas, há diferenças importantes entre as edições, no meio e no fim do ano. A primeira delas está na quantidade de vagas ofertadas. Segundo a professora Germana Paixão, o vestibular do segundo semestre — como o atual — tem um número ligeiramente menor de vagas em relação ao do fim do ano. Isso se dá porque alguns cursos só são ofertados anualmente, como é o caso de Psicologia e Direito, que aparecem apenas na seleção de fim de ano. Assim, o portfólio de cursos do vestibular do segundo semestre é um pouco mais enxuto, com uma variação de 200 a 300 vagas a menos.

Outra diferença está no fluxo de candidatos. Como o vestibular de fim de ano costuma coincidir com a conclusão do ensino médio, há maior volume de inscritos e, consequentemente, uma demanda logística ainda maior. Já o vestibular do meio do ano atrai muitos estudantes que já terminaram o ensino médio ou que desejam antecipar a preparação.