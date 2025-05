Três pessoas são feridas durante ataque a tiros no Barroso, em Fortaleza

As três vítimas foram socorridas e o caso teria relação com facções criminosas. Crime aconteceu no Barroso, em Fortaleza

Três pessoas foram baleadas no Barroso I, em Fortaleza, neste domingo, 25. O crime teria relação com facções criminosas em disputa territorial pelo domínio do tráfico drogas

Os executores foram ao local em um automóvel, atiraram contra as vítimas e, em seguida, fugiram. O carro usado na ação, um Corolla Prata, foi abandonado no bairro Cajazeiras. A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência e realiza diligências, conforme apuração do O POVO.