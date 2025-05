Marcha da Maconha levanta pauta antiproibicionista na Beira Mar

Marcha da Maconha aconteceu neste domingo, 25, na avenida Beira Mar / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

A concentração de manifestantes na estátua da Iracema Guardiã, localizada na avenida Beira Mar, atingiu o seu ápice às 16h20 neste domingo, 25, em Fortaleza. O horário não foi por acaso: em sua 17ª edição, a Marcha da Maconha iniciou com um aceno à numeração 4/20, associada ao uso da planta. O deslocamento dos participantes leva o debate sobre a descriminalização da cannabis no Brasil até a Beira Mar, um dos cartões-postais da Capital, permeado de turistas e fortalezenses no final de semana. É ali, cruzando o calçadão da avenida, que os manifestantes denunciam as pré-concepções atreladas à maconha.

"O que incomoda, principalmente essa galera hipócrita, não é o que estão fumando, mas é a roupa que a galera tá usando. É a chinela que a galera está vestindo, é o chapeuzinho aba reta, é o skate… é a cor da pele que incomoda, não é o seu uso", reflete Lígia Duarte, uma das organizadoras do evento. Dúvidas e incertezas sobre a descriminalização da maconha: VEJA o que você precisa saber "Aqui é a cultura periférica pulsante, a galera veio de todas as partes. Inclusive, essa maioria, essa elite política, nunca vai acessar". Duarte, que também é militante da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas (Renfa), revela que na edição anterior, em 2024, a participação estimada foi de 5 mil a 7 mil pessoas, número que deve ser ampliado em 2025.

Acesso medicinal

Aos que participam pela primeira vez, como Bruna Barbosa, 26, a presença na Marcha da Maconha simboliza a chance de ampliar o acesso medicinal à planta. “Desde 2019, virei paciente canábica. Tanto eu, quanto meu filho”, explica. A decisão foi motivada por dores crônicas causadas pela fibromialgia, no caso de Bruna, além do Transtorno do Espectro Autista (TEA) de ambos.

“Ver que meu filho ou teria essa saída, de tomar o óleo, ou teria que ser vítima desses remédios de ansiedade que eu tomo desde os meus 11 anos, que têm diversos efeitos colaterai. Então, hoje eu vim não só por mim, mas pelo meu filho”, diz. Para o presidente da Associação Escola Cannábica do Ceará (ECC), Lucas Mateus, 34, a participação na Marcha oferece a chance de trazer informações às pessoas que ainda não conhecem os benefícios da cannabis e seu uso medicinal “A gente discutiu neste ano em trazer a informação para as pessoas. Sabemos que o preconceito é justamente um julgamento sem conhecimento. Então, a gente decidiu informar as pessoas mais ainda”, revela.

Em 2008, Lucas conta que sofreu um acidente de moto. “Eu bati a minha cabeça fortemente e tive convulsões. Depois de ter tentado diversos remédios aqui no Brasil, não tive nenhum êxito”, informa. Em 2017, já em tratamento com cannabis de forma caseira e notando a melhora, foi até o Uruguai para se especializar no cultivo e extração da cannabis medicinal. Ao retornar, graças a amigos que eram advogados e médicos, decidiu entrar com um habeas corpus para o cultivo caseiro. No artigo 2º, parágrafo único, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), aponta-se que a União pode autorizar “o plantio, a cultura e a colheita (...), exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados, mediante fiscalização”.