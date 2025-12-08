"Bunker" no Iguape guardava armamento de guerra e drogas destinadas ao tráfico em Fortaleza

Bunker armazenava drogas e armas em imóvel no Iguape, em Aquiraz / Crédito: Divulgação/PC-CE

Um “bunker” subterrâneo localizado dentro de uma residência no distrito de Iguape, no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), guardava armamento de guerra e drogas destinadas ao tráfico na Capital. No local, foram encontrados submetralhadoras, pistolas de uso militar, coletes balísticos e cerca de uma tonelada de maconha e skunk. A investigação conduzida pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), iniciada há dois meses, identificou, no sábado, 6, a atuação criminosa de suspeitos no tráfico de drogas. Os agentes conseguiram flagrar o momento da entrega dos entorpecentes.

Leia Mais | Empresário nega pagamento de taxa à facção e tem embarcação incendiada em Itarema Os acusados se encontravam durante a madrugada, sendo um motociclista responsável por entregar a droga a outro suspeito em um veículo, responsável pela receptação e, em seguida, a distribuição dos entorpecentes em Fortaleza. Pelo menos três pontos de drogas na Capital foram identificados, mas não foram divulgados pela investigação. Após o flagrante dos suspeitos, os policiais conseguiram localizar o imóvel de onde a droga era guardada e saía. Durante as diligências no imóvel, os agentes perceberam um piso oco dentro de um quarto na casa. Abaixo do piso, estava o “bunker” subterrâneo de 15 m² com ar-condicionado. Neste esconderijo, às autoridades encontraram mais de uma tonelada de maconha, centenas de munições de diversos calibres — inclusive de grosso calibre —, uma submetralhadora, pistolas, coletes balísticos, carregadores e outros apetrechos para armamentos.

De acordo com o titular da Delegacia de Roubos e Furtos, Raphael Vilarinho, a carga apreendida foi avaliada em mais de R$ 2 milhões. Ainda segundo o delegado, foi encontrado outro bunker, no entanto, de menor porte no terreno do imóvel.



“A ideia era a seguinte, era um banker principal. Eles tiravam, faziam um menor bunker que não tinha ar condicionado, não tinha nada para tirar. Deixava o acesso mais fácil. Esse banker principal era aberto quando acabava a mercadoria, digamos, de pronto emprego para eles”, explica o delegado. Leia Mais | Seis pessoas são presas suspeitas de fraude em concurso de Tauá Na operação que resultou na localização do esconderijo, dois homens, ambos de 25 anos de idade, foram presos em flagrante.