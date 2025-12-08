Seis pessoas são presas suspeitas de fraude em concurso de Tauá

Seis pessoas são presas suspeitas de fraude em concurso de TauáProva aconteceu no domingo, 7. Polícia identificou irregularidades em dois locais de aplicação
Seis pessoas foram presas por fraude em concurso público realizado em Tauá, a 337 km de Fortaleza, no domingo, 7. Foram identificadas irregulares em dois locais de prova, com uso de ponto eletrônio e caderno de prova falso.
Após o trabalho investigativo da Delegacia de Tauá, quatro homens (44, 26, 44 e 46 anos) foram presas em uma escola no bairro Colibris, com ponto eletrônico, bateria, anotações de gabarito, smartwatches e aparelhoes celulares.
Em uma universidade, a Polícia prendeu um homem de 44 anos e uma mulher de 29 anos. Ela estava com um caderno de provas falso e com ele foi apreendido o caderno de prova original, que teria sido repassado pela suspeita.
A prova era do concurso da Prefeitura de Tauá para provimento de 116 vagas para os níveis superior e médio para 13 cargos. Objetivo do certame era também formar cadastro de reserva. Concurso teve como banca organizadora a Comissão Executiva do Vestibular na Universidade Estadual do Ceará (Uece).
Conforme o edital, as vagas são:
Nível superior
Professor: 76 vagas
Secretário escolar: 6 vagas
Analista ambiental: 2 vagas
Assistente social: 2 vagas
Engenheiro agrônomo: 1 vaga
Médico veterinário: 1 vaga
Nutricionista:1 vaga
Psicólogo: 1 vaga
Nível médio
Agente de trânsito: 10 vagas
Guarda municipal: 10 vagas
Fiscal de obras e posturas: 3 vagas
Fiscal ambiental: 2 vagas
Cadastrador de tributos municipais: 1 vaga
O salário varia de R$ 1.920,82 a R$ 4.437 para cargas horárias de 20 a 40 horas semanais.