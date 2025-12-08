Seis pessoas são presas suspeitas de fraude em concurso de Tauá

Fraude foi identificada em dois pontos de aplicação da prova / Crédito: Divulgação Polícia Civil

Seis pessoas foram presas por fraude em concurso público realizado em Tauá, a 337 km de Fortaleza, no domingo, 7. Foram identificadas irregulares em dois locais de prova, com uso de ponto eletrônio e caderno de prova falso. Após o trabalho investigativo da Delegacia de Tauá, quatro homens (44, 26, 44 e 46 anos) foram presas em uma escola no bairro Colibris, com ponto eletrônico, bateria, anotações de gabarito, smartwatches e aparelhoes celulares.

Em uma universidade, a Polícia prendeu um homem de 44 anos e uma mulher de 29 anos. Ela estava com um caderno de provas falso e com ele foi apreendido o caderno de prova original, que teria sido repassado pela suspeita. A prova era do concurso da Prefeitura de Tauá para provimento de 116 vagas para os níveis superior e médio para 13 cargos. Objetivo do certame era também formar cadastro de reserva. Concurso teve como banca organizadora a Comissão Executiva do Vestibular na Universidade Estadual do Ceará (Uece). Conforme o edital, as vagas são: Nível superior

Professor: 76 vagas Secretário escolar: 6 vagas Analista ambiental: 2 vagas

Assistente social: 2 vagas Engenheiro agrônomo: 1 vaga Médico veterinário: 1 vaga

Nutricionista:1 vaga Psicólogo: 1 vaga Nível médio