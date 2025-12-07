Foragido é preso após comentário contra policiais nas redes

Homem possuía um mandado de prisão em aberto por crime de roubo e responde por três homicídios; comentário ajudou a localizar o suspeito

Um foragido da polícia foi preso durante a quinta-feira, 4, no município de Vitória da Conquista, na Bahia, após um comentário de ódio contra policiais nas redes sociais. Na ocasião, Lucas Rangel Pereira do Nascimento, 25, respondeu ao post de um delegado no Instagram, afirmando que “polícia tem que morrer tudo”.

Segundo informações divulgadas pelo portal UOL, Lucas possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo e ainda responde por três processos de homicídios no Espírito Santo.

Até então, o homem estava foragido da polícia de Marataízes, cidade capixaba onde os crimes teriam acontecido, e refugiado na cidade baiana, a quase 900 quilômetros de distância.

Ele foi levado até uma delegacia, onde passou por exame de corpo delito e foi colocado à disposição da Justiça.