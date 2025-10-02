Caucaia: vacas soltas na CE-085 causam acidentecom quatro carros

Acidente deixa motorista ferido e várias vacas mortas na CE-085, em Caucaia. / Crédito: Leito via Whatsapp O POVO

Um grave acidente envolvendo vacas soltas na rodovia CE-085, em Caucaia, resultou em uma série de colisões, deixando ao menos uma pessoa ferida e cinco animais mortos. Colisão aconteceu na noite de terça-feira, 30, no trecho da rodovia liga São Gonçalo do Amarante a Caucaia.

Segundo informações apuradas pelo O POVO, quatro carros e uma motocicleta colidiram contra os animais. Entre os veículos envolvidos estava uma viatura da Guarda Municipal de Caucaia, da patrulha Maria da Penha, que teve a parte dianteira completamente destruída ao atingir um dos bovinos.

Dois guardas municipais relataram dores e foram levados ao Hospital Municipal Abelardo Gadelha. Após avaliação médica, nenhuma lesão foi constatada e os agentes foram liberados. Apesar da gravidade do acidente, não houve registro de mortes entre os ocupantes dos veículos.

Estrada escura dificultou reação dos condutores Vídeos enviados à reportagem mostram destroços dos veículos espalhados pela rodovia e animais estirados na pista. O acidente ocorreu em um trecho sem iluminação pública, o que dificultou a visibilidade e a reação dos motoristas, resultando em múltiplos atropelamentos. Confira abaixo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública de Caucaia, após a colisão, equipes do Raio, da Polícia Rodoviária Estadual, do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) deram suporte e acompanharam a ocorrência. Após os procedimentos de perícia, a viatura foi recolhida no pátio da Guarda Municipal. Responsabilidade legal sobre animais soltos A presença de animais soltos em rodovias representa grave risco à segurança viária. A legislação brasileira proíbe essa prática e prevê responsabilização dos proprietários. A Lei de Contravenções Penais (Lei nº 3.688/41), em seu artigo 31, tipifica como crime a omissão de cautela na guarda de animais que possam oferecer perigo. Já o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que animais só podem circular em vias públicas acompanhados por guia.