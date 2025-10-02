Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Empresário acusado de matar jovem em colisão em Fortaleza vira réu

Rafael Elisiário Ferreira estaria embriagado e em alta velocidade quando atingiu a moto na qual Kauã Oliveira Guedes, de 18 anos, trafegava
Atualizado às Autor Lucas Barbosa
Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades
A Justiça recebeu, na última quinta-feira, 25, denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE) contra o empresário Rafael Elisiário Ferreira, de 45 anos, acusado de matar Kauã Oliveira Guedes, de 18 anos, após colidir o carro que dirigia na moto da vítima. Ele foi acusado por homicídio doloso qualificado.

O caso ocorreu no cruzamento das ruas República do Líbano e Osvaldo Cruz, no bairro Meireles, em Fortaleza, por volta das 23h56min do dia 18 de junho deste ano. 

Com base na investigação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), o MPCE afirmou na denúncia que o veículo modelo Ford Ranger que era conduzido por Rafael Elisário avançou o sinal vermelho em alta velocidade antes de atingir a moto.

Kauã chegou a ser socorrido, mas morreu na manhã seguinte ao acidente. Com ele, um outro homem trafegava na moto. Essa outra vítima permanecia internada na data em que o MPCE ofertou a denúncia — 23 de setembro passado.

Ainda conforme a acusação, Rafael apresentava visíveis sinais de embriaguez, tendo sido encontrado com ele dois papelotes de cocaína e uma cartela contendo 20 comprimidos de Alprazolam. No carro, ainda foram localizadas duas garrafas de cerveja cheias e uma cartela de comprimidos Atentah.

Perícia realizada no local da colisão não identificou marcas de frenagem no asfalto da via. Conforme laudo da Perícia Forense do Estado (Pefoce), o freio só foi acionado instantes antes do impacto.

Ao analisar os vídeos que registraram o fato, os peritos observaram que o veículo guiado por Rafael trafegava parcialmente na contramão da rua República do Líbano em “zigue-zague”.

Além disso, foi apurado que constam 25 infrações de trânsito contra Rafael, sendo 17 por trafegar em velocidade superior à permitida. Rafael foi preso em flagrante, mas teve a liberdade restituída após pagar fiança equivalente a 10 salários mínimos. Ele responde à ação penal em liberdade.

O POVO entrou em contato com a defesa de Rafael nessa quarta-feira, 1º, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

