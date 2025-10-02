Empresário acusado de matar jovem em colisão em Fortaleza vira réu

Empresário avançou via preferencial e atingiu motocicleta com dois jovens no bairro Meireles, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

A Justiça recebeu, na última quinta-feira, 25, denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE) contra o empresário Rafael Elisiário Ferreira, de 45 anos, acusado de matar Kauã Oliveira Guedes, de 18 anos, após colidir o carro que dirigia na moto da vítima. Ele foi acusado por homicídio doloso qualificado.

O caso ocorreu no cruzamento das ruas República do Líbano e Osvaldo Cruz, no bairro Meireles, em Fortaleza, por volta das 23h56min do dia 18 de junho deste ano.



Perícia realizada no local da colisão não identificou marcas de frenagem no asfalto da via. Conforme laudo da Perícia Forense do Estado (Pefoce), o freio só foi acionado instantes antes do impacto.

Ao analisar os vídeos que registraram o fato, os peritos observaram que o veículo guiado por Rafael trafegava parcialmente na contramão da rua República do Líbano em “zigue-zague”.

Além disso, foi apurado que constam 25 infrações de trânsito contra Rafael, sendo 17 por trafegar em velocidade superior à permitida. Rafael foi preso em flagrante, mas teve a liberdade restituída após pagar fiança equivalente a 10 salários mínimos. Ele responde à ação penal em liberdade.