Motorista perde o controle e carro cai em canal da avenida Aguanambi

Via está liberada para tráfego. Motorista estava a caminho do trabalho e não sofreu ferimentos graves

Um carro caiu no canal da avenida Aguanambi na manhã desta quinta-feira, 2. O motorista, Esdras Muniz, 37, estava na rotatória quando perdeu o controle do veículo e bateu em uma parte do canal que não tinha grade de proteção.

O condutor não sofreu ferimentos graves, apesar de ter batido a cabeça no teto do carro. “Estava chovendo na hora, não sei dizer se foi aquaplanagem ou alguém que encostou. Por azar, bateu justamente na parte que não tinha mureta. O carro ainda ficou uns dois ou três segundos equilibrado e depois escorregou para dentro do córrego comigo dentro”, disse.