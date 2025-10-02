Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Motorista perde o controle e carro cai em canal da avenida Aguanambi

Via está liberada para tráfego. Motorista estava a caminho do trabalho e não sofreu ferimentos graves
Atualizado às Autor Alexia Vieira
Um carro caiu no canal da avenida Aguanambi na manhã desta quinta-feira, 2. O motorista, Esdras Muniz, 37, estava na rotatória quando perdeu o controle do veículo e bateu em uma parte do canal que não tinha grade de proteção.

O condutor não sofreu ferimentos graves, apesar de ter batido a cabeça no teto do carro. “Estava chovendo na hora, não sei dizer se foi aquaplanagem ou alguém que encostou. Por azar, bateu justamente na parte que não tinha mureta. O carro ainda ficou uns dois ou três segundos equilibrado e depois escorregou para dentro do córrego comigo dentro”, disse.

Uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada para o local e acompanha a situação até um serviço de guincho retirar o carro do canal. A via está liberada para tráfego.

Esdras estava indo para o trabalho em uma escola onde atua como professor. “Estou grato a Deus por estar vivo, por não ter sofrido nada mais sério”, afirmou. (Com informações de Mirla Nobre)

