Bombeiro é preso por latrocínio contra motociclista na Aguanambi

Motociclista por aplicativo morreu após latrocínio na avenida Aguanambi, em Fortaleza, no sábado, 27 / Crédito: WhatsApp O POVO

Um bombeiro militar foi preso suspeito de envolvimento em um latrocínio — roubo seguido de morte, contra um motociclista por aplicativo na tarde do sábado, 27. O crime aconteceu na avenida Aguanambi, no bairro José Bonifácio, em Fortaleza. O suspeito foi capturado na segunda-feira, 29.

Conforme o Auto de Prisão em Flagrante (AFP) do suspeito, identificado como Anderson de Castro Vasconcelos, ao qual O POVO teve acesso, o crime aconteceu enquanto a vítima, identificada como Rafael Tardelly Rodrigues de Brito, de 42 anos, aguardava uma passageira que havia solicitado corrida por aplicativo. Leia Mais | Motorista perde o controle e carro cai em canal da avenida Aguanambi No momento, o bombeiro e um comparsa, um deles armado, abordaram a vítima. Ao perceber a movimentação suspeita de um assalto, Rafael tentou fugir, momento em que foi alvejado com dois disparos de arma de fogo efetuados pelo garupeiro, que atingiram seu braço direito. Os suspeitos fugiram após o crime. Apesar de ferido, o motociclista conduziu sua motocicleta até uma farmácia, localizada na avenida onde aconteceu o crime. A vítima chegou a pedir ajuda no local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na calçada do estabelecimento comercial.

Câmeras de segurança identificaram veículo utilizado no latrocínio Câmeras de segurança instaladas nas imediações do local do crime registraram a movimentação dos suspeitos, assim como o veículo utilizado na ação criminosa. Após análise das imagens, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) identificou a placa da motocicleta utilizada pelos criminosos. Diante disso, os agentes iniciaram a busca pelo proprietário do veículo, localizando o bombeiro suspeito do crime na segunda-feira, 29. Com ele, foram apreendidos a motocicleta e os capacetes utilizados no crime. Leia Mais | Motociclista derrapa em óleo espalhado pela avenida de Fortaleza; veja vídeo