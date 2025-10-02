Bombeiro é preso por latrocínio contra motociclista na Aguanambi

Bombeiro é preso suspeito de latrocínio contra motociclista na AguanambiCrime aconteceu enquanto a vítima aguardava uma passageira que havia solicitado corrida por aplicativo na tarde do sábado, 27
Um bombeiro militar foi preso suspeito de envolvimento em um latrocínio — roubo seguido de morte, contra um motociclista por aplicativo na tarde do sábado, 27.
O crime aconteceu na avenida Aguanambi, no bairro José Bonifácio, em Fortaleza. O suspeito foi capturado na segunda-feira, 29.
Conforme o Auto de Prisão em Flagrante (AFP) do suspeito, identificado como Anderson de Castro Vasconcelos, ao qual O POVO teve acesso, o crime aconteceu enquanto a vítima, identificada como Rafael Tardelly Rodrigues de Brito, de 42 anos, aguardava uma passageira que havia solicitado corrida por aplicativo.
Leia Mais | Motorista perde o controle e carro cai em canal da avenida Aguanambi
No momento, o bombeiro e um comparsa, um deles armado, abordaram a vítima. Ao perceber a movimentação suspeita de um assalto, Rafael tentou fugir, momento em que foi alvejado com dois disparos de arma de fogo efetuados pelo garupeiro, que atingiram seu braço direito. Os suspeitos fugiram após o crime.
Apesar de ferido, o motociclista conduziu sua motocicleta até uma farmácia, localizada na avenida onde aconteceu o crime. A vítima chegou a pedir ajuda no local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na calçada do estabelecimento comercial.
Câmeras de segurança identificaram veículo utilizado no latrocínio
Câmeras de segurança instaladas nas imediações do local do crime registraram a movimentação dos suspeitos, assim como o veículo utilizado na ação criminosa. Após análise das imagens, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) identificou a placa da motocicleta utilizada pelos criminosos.
Diante disso, os agentes iniciaram a busca pelo proprietário do veículo, localizando o bombeiro suspeito do crime na segunda-feira, 29. Com ele, foram apreendidos a motocicleta e os capacetes utilizados no crime.
Leia Mais | Motociclista derrapa em óleo espalhado pela avenida de Fortaleza; veja vídeo
Foram apreendidos ainda parte dos produtos roubados de uma farmácia, em ação que teria sido executada pelos pelos suspeitos no dia seguinte ao latrocínio contra o motociclista.
Bombeiro está no Presídio Militar
O suspeito teve a prisão preventiva decretada na terça-feira, 30, pelo juízo da 17ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza. Ainda de acordo com o AFP, por se tratar de um integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), ele foi recolhido ao Presídio Militar, em Fortaleza.
O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para confirmar a prisão do suspeito e para saber se ele estava atuando na corporação dos Bombeiros ou estava afastado. A matéria será atualizada quando o órgão responder.
O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) também foi procurado. A matéria será atualizada quando a corporação responder.