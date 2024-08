Em média, 18 armas de fogo foram apreendidas por dia no Ceará em julho

Armas, munições, celulares e motos foram apreendidos na operação que resultou também em nove prisões em Itarema Crédito: SSPDS/DIVULGAÇÃO

Em julho passado, as forças de segurança do Ceará apreenderam, em média, 18,35 armas de fogo por dia. Ao todo, foram 569 armas localizadas, um aumento de 17,32% na comparação com julho de 2023, quando foram 485 apreensões. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 13, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Conforme a pasta, 131 dessas armas foram apreendidas em Fortaleza, 126 nos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza, 176 no Interior Norte e 136 no Interior Sul.

As dez cidades com maior número de armas apreendidas em julho foram: Fortaleza (131), Caucaia (35), Meruoca (15), Maracanaú (15), Horizonte (15), Juazeiro do Norte (14), Itarema (14), Crato (12) e Boa Viagem (12).



“Deixo o meu agradecimento a esses profissionais, dizendo à população que essas apreensões vão aumentar, inclusive com a posse de novos profissionais, prevista para outubro”, afirmou o secretário.

“A arma de fogo é o instrumento mais utilizado para tirar vidas, então, quanto mais armas de fogo retirarmos de circulação, mais estaremos evitando mortes”.

No acumulado de janeiro a julho deste, 3.829 armas de fogo foram apreendidas no Ceará, conforme as estatísticas da SSPDS. É um número semelhante ao registrado no mesmo período do ano passado, quando 3.828 apreensões foram reportadas pela pasta.