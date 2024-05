Suspeito de integrar facção criminosa é preso com armas de fogo no Ceará

Um homem apontado como integrante de uma facção criminosa carioca com atuação em Redenção, a 65,7 km de Fortaleza, foi alvo de operaçao do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) na manhã desta terça-feira, 7. O suspeito foi preso em flagrante com uma espingarda, uma pistola e mais de 50 munições, em Beberibe, a 82 km de Fortaleza.



A obtenção de provas foi conseguida a partir de análise e perícia de um aparelho celular. O aparelho foi entregue ao MPCE após indícios de crimes praticados por membros de facções criminosas. Ação penal está em trâmite na Justiça, conforme o MPCE.

A operação denominada "Efeito Dominó" foi realizada pelo MPCE por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco). As provas conseguidas por meio do celular revelaram atuação de integrantes de facções criminosas nos municípios de Redenção, Beberibe, Fortaleza e Icapuí, entre outros.