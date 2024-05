PM preso em operação no Interior Norte é suspeito de vender armas para facção

Sargento teria vendido ou intermediado venda do armamento a homem apontado como chefe de facção em Granja. Atuação do grupo com o jogo do bicho também foi indetificada

Entre as pessoas presas na operação Captum, deflagrada entre janeiro e abril em municípios do Interior Norte do Estado, está um policial militar suspeito de vender armas para um homem apontado como chefe de uma facção criminosa que atua em Granja, no Litoral Norte do Estado. Na última quinta-feira, 8, o Ministério Público Estadual (MPCE) ofertou à Justiça denúncia contra os dois e outras 22 pessoas investigadas na operação.



A ofensiva teve início após análise dos dados telefônicos de José Joaquim Benício Lopes, conhecido como Nem do Parazinho, apontado como chefe da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no distrito de Parazinho, em Granja.



A extração de dados feita pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) permitiu que os policiais tivessem acesso a conversas que José Joaquim manteve com o sargento Francisco Agildo de Souza.