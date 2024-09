Casal com armas, drogas e mais de R$ 6 mil é preso em Fortaleza

Um casal foi preso na noite da sexta-feira, 13, após atirarem contra policiais no bairro Castelão, em Fortaleza. Conforme informação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), com a dupla foram apreendidas armas, munições, drogas e R$ 6 mil reais em espécie.

O homem capturado, de 31 anos, já possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça. A outra envolvida era uma mulher de 33 anos.

De acordo com a PMCE, durante uma operação tática na Travessa 30 de Abril, a equipe policial encontrou os indivíduos armados que atiraram contra os policiais. A agressão foi revidada em legítima defesa.