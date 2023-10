Caso Kaianne: suspeito de intermediar contato de marido com executor é preso

Kaianne Bezerra Lima, de 35 anos, foi morta no dia 26 de agosto dentro da própria casa. Adriano foi preso com um adolescente, ambos suspeitos de latrocínio, roubo seguido de morte, como apontava o início da investigação.

Um homem suspeito de intermediar o contato de Leonardo Chaves, marido da contadora Kaianne Bezerra, com Adriano, motorista de aplicativo suspeito de participar da execução dela a mando do esposo, foi preso nesta quinta-feira, 12.

No entanto, as investigações apontaram que Leonardo, marido de Kaianne, encontrou Adriano e o adolescente horas antes do crime, tornando-se suspeito. Após a situação, novos depoimentos foram tomados e o adolescente afirmou que Leonardo seria o mandante do crime.

Entre as novidades da investigação, estava ainda uma possível fuga de Leonardo do Brasil e situações envolvendo um seguro de vida, que ele receberia caso a companheira fosse vítima de morte violenta.

No depoimento, o adolescente relata que recebeu R$ 50 e que Leonardo pagou Adriano para matar Kaiane. Os dois fugiram da casa do casal com vários pertences que teriam sido retirados pelo próprio Leonardo, que tentava fazer com que a situação fosse investigada como um latrocínio.

Leonardo foi a terceira pessoa presa suspeita de envolvimento direto na ação. Outras duas pessoas foram detidas por receptação, pois estavam com pertences da vítima.

O laudo da morte de Kaianne aponta asfixia mediante esganadura. No dia do crime, as câmeras de segurança da casa estavam desligadas e os criminosos que invadiram a residência desarmados.