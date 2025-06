Acopiara: quatro fugitivos de unidade prisional são recapturados

As fugas aconteceram nessa quarta-feira, 25, com três detidos sendo localizado. O último individuo foi recapturado nesta quinta-feira, 26

/ Crédito: Reprodução/ Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP-CE)

Quatros fugitivos da Unidade Prisional do munícipio de Acopiara, a 350,93 km de distância de Fortaleza, foram recapturados pela Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP).

As fugas aconteceram na madrugada dessa quarta-feira, 25, do Presídio Vereador Olegário Gaspar do Vale, e eles foram detidos novamente na quinta-feira, 26.