Chuvas isoladas na quadra chuvosa do Ceará; entenda termo

O interesse por acompanhar a previsão diária do tempo pelo cearense aumenta durante a quadra chuvosa, entre os meses de fevereiro e maio. Em meio aos termos usados, um fenômeno sobressai pela frequência: chuvas isoladas. Episódios ocorrem ainda nos períodos pré e pós-estação chuvosa, comuns em todo o Estado.

O POVO conversou com a meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) Rafaela Gomes para entender eventos.

Geralmente, as chuvas isoladas são breves precipitações localizadas, atingindo partes de bairros ou municípios, enquanto áreas próximas podem não registrar mesma cena. Apesar da curta duração, a intensidade varia de fraca e forte a depender das condições atmosféricas. Conforme Rafaela, a formação pode ser influenciada por efeitos locais, como a convecção e o efeito de brisa. A seguir, saiba origem desses volumes.

Já no caso do efeito de brisa, a diferença de aquecimento entre o continente e o oceano gera uma circulação de ventos que favorece a convergência de umidade e a subida do ar, estimulando a formação de nuvens e chuva em pontos específicos, principalmente no litoral. Assim, o isolamento depende de fatores locais específicos e não uniformes, como brisas, relevo, diferenças de aquecimento entre áreas urbanas e rurais, e a disponibilidade de umidade, que pode ser insuficiente para abranger toda a região. Como o Brasil tem dimensões continentais, as épocas para pluviosidades são variáveis. Grosso modo, esse evento é mais recorrente durante o período chuvoso de uma determinada região do País.