Chuvas isoladas na quadra chuvosa do Ceará; entenda termo

Chuvas isoladas na quadra chuvosa do Ceará; entenda termoChuvas isoladas são breves precipitações localizadas, com intensidade fraca a forte, comuns no Ceará; saiba como se dá a formação dessas nuvens
O interesse por acompanhar a previsão diária do tempo pelo cearense aumenta durante a quadra chuvosa, entre os meses de fevereiro e maio. Em meio aos termos usados, um fenômeno sobressai pela frequência: chuvas isoladas.
Episódios ocorrem ainda nos períodos pré e pós-estação chuvosa, comuns em todo o Estado.
O POVO conversou com a meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) Rafaela Gomes para entender eventos.
Geralmente, as chuvas isoladas são breves precipitações localizadas, atingindo partes de bairros ou municípios, enquanto áreas próximas podem não registrar mesma cena.
Apesar da curta duração, a intensidade varia de fraca e forte a depender das condições atmosféricas.
Conforme Rafaela, a formação pode ser influenciada por efeitos locais, como a convecção e o efeito de brisa. A seguir, saiba origem desses volumes.
Convecção e brisa: entenda influência para chuvas isoladas
De acordo com a explicação da meteorologista, a convecção se origina quando o ar próximo ao chão aquecido pelo sol durante o dia sobe para correntes ascendentes ao ficar mais leve, quente e úmido.
Ao subir, essa substância se resfria, o vapor d’água condensa e forma nuvens precipitantes. Diante das gotas de água crescidas e pesadas, ocorre a precipitação.
Já no caso do efeito de brisa, a diferença de aquecimento entre o continente e o oceano gera uma circulação de ventos que favorece a convergência de umidade e a subida do ar, estimulando a formação de nuvens e chuva em pontos específicos, principalmente no litoral.
Assim, o isolamento depende de fatores locais específicos e não uniformes, como brisas, relevo, diferenças de aquecimento entre áreas urbanas e rurais, e a disponibilidade de umidade, que pode ser insuficiente para abranger toda a região.
Como o Brasil tem dimensões continentais, as épocas para pluviosidades são variáveis. Grosso modo, esse evento é mais recorrente durante o período chuvoso de uma determinada região do País.
"Ressalta-se que não há nenhuma análise sobre esse tipo de evento, sendo esta uma observação que é realizada com base na espacialização da precipitação em um determinado local e no período de ocorrência", ressalva.
Alagamentos, raios e mitos: tire dúvidas sobre chuvas isoladas
Fenômeno pode acarretar em alagamentos, caso ocorra sobre áreas urbanas e zonas com drenagem ineficiente.
Quando as precipitações isoladas são causadas por nuvens mais baixas, como stratocumulus ou nimbostratus, não há a mesma capacidade de gerar raios e ventos fortes que as cumulonimbus (tempestades convectivas).
Para Rafaela, maior erro e mito sobre esse período costuma ser acerca de percepção. "Ou seja, o observador tende a generalizar a ocorrência da chuva para toda a área, quando na verdade ela é mais localizada. Outro erro é achar que chuva isolada é sempre fraca, o que não é verdade", analisa.
Como consultar previsão do tempo
A previsão do tempo é atualizada diariamente e pode ser acessada no portal da Funceme ou no aplicativo Funceme Tempo, disponível para usuários de Android e iOS.
A população pode acessar imagens de satélite, radar meteorológico em tempo real, calendário diário de chuvas, temperaturas e monitor de secas.
Dessa forma, o cearense consegue se informar ainda sobre o deslocamento de nuvens pluviométricas, ajudando a decidir, por exemplo, se vale a pena ir ou não de motocicleta.