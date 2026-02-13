"Carnaval vai ser de chuva no Ceará", afirma meteorologista da Funceme

Imagem de apoio ilustrativo. Previsão meteorológica da Funceme indica chuvas para o Ceará durante o Carnaval / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Nesse sentido, a gerente de meteorologias da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) Meiry Sakamoto, informa: "O Carnaval vai ser de chuva aqui no Ceará. Na faixa litorânea, chuvas isoladas devem acontecer ao longo do período todo de Carnaval”.

A previsão do tempo para o início do Carnaval cearense indica condições favoráveis às precipitações, que devem ser mais expressivas e se concentrar nas regiões do Cariri, sul e oeste do Sertão Central, Inhamuns, sul da Jaguaribana e Ibiapaba. “No centro sul do Estado, chuvas mais significativas de moderadas à forte deverão acontecer por causa do posicionamento do vórtice ciclônico de altos níveis, que deve trazer chuvas na noite desta sexta-feira, madrugada de sábado”, explica Meiry Sakamoto.

Conforme as informações da Funceme, a tendência nessas áreas é de chuvas mais abrangentes, com intensidade variando de fraca a forte que devem ocorrer principalmente nos períodos da tarde e à noite. Também há possibilidade de precipitações nas demais macrorregiões do Ceará, porém essas chuvas podem ocorrer de forma mais isolada, com menores acumulados e intensidade que varia entre fraca e moderada. Nesses locais, o céu deve apresentar maior variação de nebulosidade ao longo do dia, enquanto nas regiões com maior potencial de chuva a tendência é de períodos mais prolongados de céu encoberto.

Em Fortaleza e na Região Metropolitana, são esperadas chuvas isoladas até este domingo, 15, em geral durante a madrugada e no fim da noite, com intensidade variando de fraca a moderada. Nos outros períodos, o céu deve variar entre parcialmente nublado e com poucas nuvens. Essas condições meteorológicas devem se manter até a segunda-feira, 16, e a terça-feira, 17, de Carnaval, com possibilidade de chuvas isoladas em diversas regiões do território cearense. Por que vai chover no Carnaval? “Enquanto o litoral cearense deve registrar apenas precipitações isoladas, as regiões do centro-sul enfrentarão tempestades mais intensas devido a um fenômeno atmosférico de altos níveis”, informa Meiry Sakamoto.

Segundo a Funceme, as chances de chuva estão associadas principalmente à atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) sobre o Nordeste, e devido a influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), posicionada ligeiramente ao sul da linha do Equador. “Fatores locais, como temperatura, umidade, relevo e ventos vindos do oceano também contribuem para aumentar a instabilidade atmosférica”, comunica a Fundação. O VCAN se refere ao sistema de baixa pressão atmosférica, que atua na alta troposfera, sendo caracterizado por ventos girando no sentido horário (no Hemisfério Sul) e ar frio no centro.