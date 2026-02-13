Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"Carnaval vai ser de chuva no Ceará", afirma meteorologista da Funceme

"Carnaval vai ser de chuva no Ceará", afirma meteorologista da Funceme

Cariri, Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Ibiapaba devem apresentar maiores condições de precipitações no Carnaval. Para o Litoral são previstas chuvas fracas e isoladas
Atualizado às Autor Alice Barbosa
Autor
Alice Barbosa Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Carnaval será marcado por ocorrência de chuvas em diferentes regiões do Ceará, com maiores acumulados esperados principalmente no sul e no oeste do território cearense entre esta sexta-feira, 13, e o próximo domingo, 15.

LEIA MAIS | A alma encantadora das ruas e avenidas de Fortaleza durante o Carnaval

Nesse sentido, a gerente de meteorologias da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) Meiry Sakamoto, informa: "O Carnaval vai ser de chuva aqui no Ceará. Na faixa litorânea, chuvas isoladas devem acontecer ao longo do período todo de Carnaval”.

A previsão do tempo para o início do Carnaval cearense indica condições favoráveis às precipitações, que devem ser mais expressivas e se concentrar nas regiões do Cariri, sul e oeste do Sertão Central, Inhamuns, sul da Jaguaribana e Ibiapaba.

“No centro sul do Estado, chuvas mais significativas de moderadas à forte deverão acontecer por causa do posicionamento do vórtice ciclônico de altos níveis, que deve trazer chuvas na noite desta sexta-feira, madrugada de sábado”, explica Meiry Sakamoto.

Conforme as informações da Funceme, a tendência nessas áreas é de chuvas mais abrangentes, com intensidade variando de fraca a forte que devem ocorrer principalmente nos períodos da tarde e à noite.

Também há possibilidade de precipitações nas demais macrorregiões do Ceará, porém essas chuvas podem ocorrer de forma mais isolada, com menores acumulados e intensidade que varia entre fraca e moderada.

Nesses locais, o céu deve apresentar maior variação de nebulosidade ao longo do dia, enquanto nas regiões com maior potencial de chuva a tendência é de períodos mais prolongados de céu encoberto.

Em Fortaleza e na Região Metropolitana, são esperadas chuvas isoladas até este domingo, 15, em geral durante a madrugada e no fim da noite, com intensidade variando de fraca a moderada. Nos outros períodos, o céu deve variar entre parcialmente nublado e com poucas nuvens.

Essas condições meteorológicas devem se manter até a segunda-feira, 16, e a terça-feira, 17, de Carnaval, com possibilidade de chuvas isoladas em diversas regiões do território cearense.

Por que vai chover no Carnaval?

“Enquanto o litoral cearense deve registrar apenas precipitações isoladas, as regiões do centro-sul enfrentarão tempestades mais intensas devido a um fenômeno atmosférico de altos níveis”, informa Meiry Sakamoto.

Segundo a Funceme, as chances de chuva estão associadas principalmente à atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) sobre o Nordeste, e devido a influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), posicionada ligeiramente ao sul da linha do Equador.

“Fatores locais, como temperatura, umidade, relevo e ventos vindos do oceano também contribuem para aumentar a instabilidade atmosférica”, comunica a Fundação.

O VCAN se refere ao sistema de baixa pressão atmosférica, que atua na alta troposfera, sendo caracterizado por ventos girando no sentido horário (no Hemisfério Sul) e ar frio no centro.

Esse sistema é comum no Nordeste do Brasil, especialmente na estação do verão. As bordas do VCAN geram nuvens e chuvas intensas, enquanto o centro causa tempo seco.

Já a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) contribui para os efeitos locais como à temperatura, umidade, relevo e do fluxo do vento de nordeste, que auxilia para trazer umidade vinda do oceano para o continente.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar