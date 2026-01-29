"Espera-se que o Poder Judiciário acabe mantendo presos", disse Sá soltura de 2 mil detentos no CE

Imagem de apoio ilustrativo. Roberto Sá, titular da SSPDS, comentou sobre a soltura de 2 mil presos no Ceará / Crédito: FERNANDA BARROS

O secretário de Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Roberto Sá, afirmou que espera que o Poder Judiciário mantenha a prisão de 2 mil detentos do semiaberto que poderão ser soltos diante da superlotação dos presídios no Estado. Durante uma coletiva de imprensa da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) sobre uma operação que resultou no cumprimento de 35 mandados de prisão contra membros do Comando Vermelho (CV), nesta quinta-feira, 29, o secretário comentou sobre a situação.

LEIA MAIS | Termo é assinado para criação de 4 novos presídios no Ceará em 2026

“O trabalho de avaliar cabe ao outro Poder e a gente torce para que esse outro Poder, junta em diversas instâncias que possui, avalie a necessidade da manutenção dessas pessoas no cárcere”, disse Roberto Sá. Ainda segundo ele, se uma pessoa pratica uma conduta que a legislação diz que ele precisa ficar encarcerado, a avaliação é que essa seja a decisão final. Uma portaria conjunta das Varas de Execução Penal da Comarca de Fortaleza determina a realização de mutirão para analisar a manutenção da prisão dos apenados no regime semiaberto. Na terça-feira, 27, o Ministério Público do Ceará (MPCE) acionou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para suspender a medida.