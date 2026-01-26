Preso suspeito de cobrar R$ 200 para não expulsar vítima de casa em Fortaleza

Bruce Souza Neves, de 26 anos, teria entregado a um homem um bilhete com a ameaça, que fazia menção à facção criminosa Comando Vermelho (CV)

Um homem de 26 anos foi preso suspeito de extorsão nesse sábado, 24, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele foi preso em flagrante enquanto exigia dinheiro por meio de ameaças.

Auto de Prisão em Flagrante (APF) mostra que Bruce Souza Neves é acusado de ameaçar um homem dizendo que o expulsaria de casa se ele não pagasse R$ 200. O bilhete que continha a ameaça ainda fazia menção à facção criminosa Comando Vermelho (CV).

