Preso suspeito de cobrar R$ 200 para não expulsar vítima de casa em Fortaleza

Bruce Souza Neves, de 26 anos, teria entregado a um homem um bilhete com a ameaça, que fazia menção à facção criminosa Comando Vermelho (CV)
Lucas Barbosa
Um homem de 26 anos foi preso suspeito de extorsão nesse sábado, 24, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele foi preso em flagrante enquanto exigia dinheiro por meio de ameaças.

Auto de Prisão em Flagrante (APF) mostra que Bruce Souza Neves é acusado de ameaçar um homem dizendo que o expulsaria de casa se ele não pagasse R$ 200. O bilhete que continha a ameaça ainda fazia menção à facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Após tomar conhecimento do caso, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu o suspeito em flagrante e o encaminhou para a Delegacia Plantonista do 32° Distrito Policial. “O caso segue em investigação pela Delegacia do 12° Distrito Policial, unidade da PCCE (Polícia Civil do Ceará) que investiga crimes na região”, informou a SSPDS.

Em audiência de custódia realizada nesta segunda-feira, 26, Bruce teve a prisão preventiva decretada. “Outrossim, deve-se resguardar a instrução criminal, oferecendo um ambiente mais pacífico para eventuais testemunhas e vítimas desta Organização Criminosa testemunharem em juízo, evitando que se sintam temerosos de sofrer retaliação”, mencionou na decisão o juiz Fabiano Damasceno Maia.

