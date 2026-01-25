Homem é preso após esfaquear esposa e cunhado dentro de casa

Imagem meramente ilustrativa. PMCE foi acionada para ocorrência / Crédito: FERNANDA BARROS

Um homem foi preso na noite desse sábado, 24, após esfaquear a esposa dentro de uma residência no bairro Floresta, em Fortaleza. O suspeito, de 35 anos, atingiu a vítima com golpes de faca. Durante a ocorrência, o cunhado do homem tentou intervir para defender a irmã e acabou atingido no tórax.

O POVO apurou que o caso teria acontecido após uma discussão entre o casal. Após a ação criminosa, o homem tentou fugir, mas foi contido por pessoas na região. Ele acabou sendo detido em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).