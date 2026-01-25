Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem é preso após esfaquear esposa e cunhado dentro de casa em Fortaleza

Suspeito tentou fugir, mas foi contido por pessoas na região até a chegada da Polícia Militar. Mulher está em estado grave no IJF
Autor Mirla Nobre
Autor
Mirla Nobre Repórter-trainee
Um homem foi preso na noite desse sábado, 24, após esfaquear a esposa dentro de uma residência no bairro Floresta, em Fortaleza. O suspeito, de 35 anos, atingiu a vítima com golpes de faca.

Durante a ocorrência, o cunhado do homem tentou intervir para defender a irmã e acabou atingido no tórax.

O POVO apurou que o caso teria acontecido após uma discussão entre o casal. Após a ação criminosa, o homem tentou fugir, mas foi contido por pessoas na região. Ele acabou sendo detido em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

LEIA MAIS | A realidade chocante dos feminicídios

A vítima foi identificada como Jucileide Lima Leite, de 33 anos, e foi socorrida por pessoas em um veículo particular. Ela foi encaminhada ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no bairro Centro, na Capital, e está em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Ainda não há a confirmação oficial da motivação do crime e do estado de saúde do irmão da vítima.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, onde foi feita a autuação pela tentativa de feminicídio.

