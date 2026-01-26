Termo é assinado para criação de 4 novos presídios no CE em 2026

Documento foi assinado durante a primeira reunião do ano do Comitê Estratégico de Segurança Integrada (Coesi) / Crédito: Carlos Gibaja/ Casa Civil

Um termo de compromisso para o aumento de cinco mil novas vagas no sistema penitenciário em quatro novos presídios foi assinado na manhã desta segunda-feira, 26, pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), durante a primeira reunião do ano do Comitê Estratégico de Segurança Integrada (Coesi) realizada no salão oval do Palácio da Abolição, em Fortaleza. Essa é uma das primeiras medidas anunciadas pelo Comitê neste ano. O documento foi assinado em conjunto entre representantes do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), Ministério Público do Ceará (MPCE) e Defensoria Pública do Ceará (DPCE) e demais entidades, que integram o Comitê de Segurança. O grupo, criado em 2024, é responsável por traçar estratégias e fortalecer o combate ao crime e à escalada da violência no Ceará.

No termo, é garantido o compromisso na construção das novas vagas em quatro novos presídios, sendo dois com 1 mil vagas cada, no interior do Estado, e outros dois com 1,5 mil vagas, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os locais que vão receber as novas unidades ainda devem ser divulgados.

“Nós precisamos ter uma retaguarda do sistema prisional [...] Por isso, nós acabamos de assinar o em termo de compromisso para aumentarmos em 5 mil o número de vagas do sistema prisional cearense”, destaca. A medida busca alinhar com a expectativa do Governo do Estado em aumentar o número de prisões neste ano. O processo administrativo para contratação de empresas que possam dar início a construção dos presídios e as novas vagas deve ser os próximos passos para cumprir o que foi dito pela gestão estadual. “Nós queremos terminar o ano com as 5 mil vagas prontas para serem utilizadas pelo sistema prisional”, afirmou Elmano. O investimento previsto para a construção das quatro unidades com 5 mil vagas é de R$ 3,2 bilhões aprovados por meio de uma operação de crédito na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

O titular da Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará (SAP), Mauro Albuquerque, afirmou que a medida vai facilitar o trabalho dentro do sistema prisional a partir de um melhor controle e tratamento com os presos. “Isso é um ganho muito grande e lógico o sistema é dinâmico, ele sempre vai estar evoluindo”, comenta. Reportagem do O POVO, de outubro do ano passado, mostrou que o crescimento foi de 20% desde 2023. Das 17,8 mil vagas distribuídas nas 30 unidades prisionais, o Ceará tem mais de 24 mil pessoas dividindo celas, revelando que o sistema atua com quase 40% acima da capacidade de vagas dos presídios. Em dezembro de 2025, em entrevista à rádio O POVO CBN, o governador Elmano de Freitas afirmou que as prisões de membros de facções criminosas aumentaram 94% naquele ano, com uma população carcerária que passou de 21 mil para 25 mil, além de 10 tornozelados.



“Quem domina o território cearense é o estado do Ceará”, afirma Elmano ao ser questionado sobre a hegemonia do Comando Vermelho (CV) do Estado. O governador afirmou que, atualmente, há uma predominância da facção de origem carioca diante de outras facções.