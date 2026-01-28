MP diz que medida judicial pode levar à soltura de mais de 2 mil presos no Ceará

Imagem do Complexo Penitenciário de Aquiraz. Foto meramente ilustrativa / Crédito: Samuel Setubal

O Ministério Público do Ceará (MPCE) acionou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nessa terça-feira, 27, visando suspender uma portaria conjunta das Varas de Execução Penal da Comarca de Fortaleza que, diante da superlotação do sistema prisional estadual, determina a realização de mutirão para analisar a manutenção da prisão dos apenados no regime semiaberto.

A medida pode levar à soltura de mais de dois mil presos, que passariam a ser monitorados por tornozeleira eletrônica, de acordo com ofício assinado nessa segunda-feira, 26, por três promotores do Centro de Apoio Operacional Criminal, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública (Caocrim), do MPCE.



O Tribunal de Justiça do Estado (TJCE), por sua vez, afirma que, não havendo vagas suficientes para o semiaberto, os presos acabam por cumprir pena em regime mais gravoso, “o que contraria entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e frustra os propósitos da execução penal”.



Os demais presos, define a portaria, deveriam ser “direcionados ao regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico, enquanto não criadas vagas adequadas pelo Poder Executivo”.

Para o MPCE, porém, a medida pode acarretar “em risco à ordem pública” e ainda contraria entendimento do STF. O ofício ao qual O POVO teve acesso descreve que, atualmente, há 4.008 condenados em regime semiaberto, ou seja, com a portaria, 2.674 presos teriam a prisão substituída pelo monitoramento por tornozeleira.

Conforme a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADBF) nº 347, citam os promotores, o STF estabeleceu um prazo de até três anos para a resolução do “estado de coisas inconstitucional” existente no sistema prisional brasileiro.



“Registre-se que o quantitativo de 1.344 vagas em regime semiaberto não possui lastro no Plano Estadual para Enfrentamento do Estado de Coisas Inconstitucional no Sistema Penitenciário do Ceará (Pena Justa), apresentado pelo Estado do Ceará e homologado pelo STF na ADPF 347”, afirmou o Caocrim.

"Segundo tal plano, após um ano da homologação do plano estadual, o percentual de pessoas presas deverá ser até 30% superior ao número de vagas; ao final do segundo ano 20% superior ao número de vagas; somente após três anos da homologação do plano estadual pelo STF é que o número de pessoas presas deve ser igual ao número de vagas".

A nota emitida do TJCE afirma que os prazos constantes no Plano Pena Justa “não têm o propósito de postergar o tratamento adequado dos problemas identificados”.



Além disso, é salientado que a decisão de quais presos passarão para o monitoramento eletrônico decorrerá da análise dos detentos “de melhor comportamento, sem regressões, não reincidentes e sem envolvimento com organizações criminosas”.

Confira a nota do TJCE na íntegra:

O Tribunal de Justiça do Ceará esclarece que, dada a carência de estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento de pena no regime semiaberto em número e condições suficientes à necessidade de vagas, os magistrados que atuam nas Varas de Execução Penal da Comarca de Fortaleza decidiram, em novembro de 2025, determinar a limitação da Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira II (UPPOO II), atualmente direcionada a condenados em tal regime, à sua capacidade nominal, de 1.344 internos.

A decisão considera, dentre outros fatores, que a ausência de estabelecimentos adequados a condenados no regime semiaberto no Ceará (situação que vem sendo objeto de acompanhamento permanente por parte do Poder Judiciário e de determinações às esferas competentes), acaba por impor aos apenados, nas condições atuais, o cumprimento de pena em regime mais gravoso, o que contraria entendimentos do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e frustra os propósitos da execução penal.

