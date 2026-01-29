CV: Polícia cumpre 35 mandados no Ceará; 20 alvos já estão presos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Operação contra CV: Polícia cumpre 35 mandados de prisão; 20 alvos já estão presos

Operação contra CV: Polícia cumpre 35 mandados de prisão; 20 alvos já estão presos

Foram 20 mandados cumpridos dentro de presídios e 15 contra alvos que estavam em liberdade
Atualizado às
Mirla Nobre Repórter-trainee
Tipo Notícia

Uma operação cumpriu 35 mandados de prisão - sendo 20 para pessoas já presas - nesta quinta-feira, 29, contra membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV)

Os alvos, 30 homens e cinco mulheres, tinham atuação em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), além dos municípios de Itapiúna, Morada Nova e Morrinhos, no interior do Estado.

Duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas. As ações da operação intitulada “Impacto” foram coordenadas pela Delegacia de Repressão às Organizações Criminosas Organizadas (Draco), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

