CV: Polícia cumpre 35 mandados no Ceará; 20 alvos já estão presos

Foram 20 mandados cumpridos dentro de presídios e 15 contra alvos que estavam em liberdade

Uma operação cumpriu 35 mandados de prisão - sendo 20 para pessoas já presas - nesta quinta-feira, 29, contra membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Os alvos, 30 homens e cinco mulheres, tinham atuação em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), além dos municípios de Itapiúna, Morada Nova e Morrinhos, no interior do Estado.