Comitê de Segurança Integrada realiza 1ª reunião do ano no Ceará

Comitê Estratégico de Segurança Integrada realiza 1ª reunião do ano no CearáÓrgão é responsável por fortalecer estratégias de combate ao crime no Estado desde 2024. Encontro está previsto para ocorrer na segunda-feira, 26, no Palácio da Abolição
A primeira reunião do Comitê Estratégico de Segurança Integrada (Coesi) acontecerá na próxima segunda-feira, 26, no Palácio da Abolição, em Fortaleza. O órgão, criado pelo Governo do Estado em junho de 2024, é responsável por traçar estratégias e fortalecer o combate ao crime e à escalada da violência no Ceará.
Ao longo do ano passado, pelo menos dois encontros do Coesi, que reúne representantes do poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e as forças de segurança federais e estaduais, foram divulgados pelo governador Elmano de Freitas (PT), conforme levantamento do O POVO.
O primeiro deles aconteceu em maio, após uma sequência de crimes violentos registrados no Ceará e em Fortaleza.
O comitê voltou a ser citado pelo chefe do Executivo no segundo semestre do ano passado, durante a saída de 752 policiais para nova fase da operação Saturação Total, na região do Vicente Pinzón, que passava por uma onda de violência por disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE).
Na época, Elmano adiantou que o Coesi se reuniria na semana seguinte para traçar novas medidas de combate ao crime organizado. Em 2024, ano de criação do órgão, foram contabilizadas quatro reuniões, conforme divulgação no portal da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).
A pasta foi questionada pelo O POVO sobre o balanço dos encontros dos representantes do Coesi no ano passado, mas não retornou com as informações até o fechamento desta matéria.
Objetivos do Comitê Estratégico de Segurança
As primeiras medidas anunciadas pelo órgão no ano da sua criação foram intensificar o enfrentamento às facções criminosas por meio de um novo pacote de medidas estratégicas.
Entre as ações, estavam o reforço estrutural da Vara de Delitos de Organizações Criminosas (VDOC) do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), no Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público do Ceará (MPCE) e na Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).
Além dessas ações, o órgão aumentou o efetivo da Inteligência das Forças de Segurança passando de 135 para 719 os cargos na área no ano passado.
Entrega de viaturas semiblindadas à PM
Na segunda-feira, 26, após o primeiro encontro do Coesi, o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) deve ainda entregar as primeiras 58 viaturas semiblindadas à Polícia Militar do Ceará (PMCE). O investimento dos equipamentos foi de mais de R$ 10,6 milhões, segundo a SSPDS.
As viaturas integram a primeira leva de 136 semiblindadas que irão auxiliar e reforçar a atuação das polícias do Estado no combate ao crime organizado e dar mais segurança aos profissionais. As primeiras 30 viaturas chegaram ao Estado no dia 6 de janeiro.
O anúncio das novas viaturas havia sido feito pelo comandante-geral da PMCE, coronel Sinval Sampaio, em dezembro passado, durante a entrega de drones e fuzis à corporação. Ele afirmou que 136 viaturas blindadas seriam entregues à PM na segunda quinzena de janeiro.