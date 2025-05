Ceará registra pelo menos dez homicídios em menos de 24 horas

O suspeito, de 19 anos, foi capturado na mesma região onde o crime aconteceu / Crédito: Divulgação/ Polícia Civil do Estado do Ceará

Pelo menos dez homicídios foram registrados no Ceará em menos de 24 horas. Os crimes aconteceram em Fortaleza e na Região Metropolitana (RMF) entre essa terça-feira, 6, e esta quarta-feira, 7. Entre as ações criminosas, houve uma chacina que deixou quatro pessoas mortas e outras feridas após um ataque a tiros em um campo de futebol, no bairro Barra do Ceará, na Capital.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entre as vítimas, estava um adolescente de 16 anos, que morreu em uma unidade de saúde. Além dele, um homem morreu em outra unidade hospitalar após ser socorrido. No local do crime, duas pessoas foram a óbito. O POVO apurou com uma fonte policial que uma das outras seis mortes aconteceu no bairro Canindezinho, em Fortaleza. Os outros foram registrados na RMF. Duas pessoas morreram no bairro Jurema, em Caucaia, uma no município de Aquiraz, uma em Cascavel e outra em Pacajus. A maioria das vítimas é do sexo masculino e foi morta por disparos de arma de fogo.