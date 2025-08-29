Operação Saturação Total: mais 752 policiais vão às ruas do Ceará

￼REGISTRO da concentração de policiais na Praça da Paz Dom Hélder Câmara, na Praia do Futuro / Crédito: FCO FONTENELE

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) mandou às ruas mais 752 policiais militares, civis e penais além do efetivo ordinário em mais uma edição da operação Saturação Total. Às 18 horas desta sexta-feira, 29, os agentes de segurança se concentraram na Praça da Paz Dom Hélder Câmara, localizada no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza.

Além do reforço policial, mais 195 viaturas e 110 motocicletas serão empregadas na operação. O reforço policial se dará nos próximos dias em todo o Estado, mas, em Fortaleza, a região que engloba Vicente Pinzón e Papicu terá prioridade após dias de confrontos entre facções criminosas.

Como O POVO tem mostrado, em cinco dias, a comunidade dos Índios registrou cinco homicídios, incluindo dois duplos assassinatos. Já o Vicente Pinzón, desde o final de junho, tem registrado tiroteios quase que diariamente em um embate entre Comando Vermelho e Guardiões do Estado (GDE). Levantamento do O POVO aponta que, pelo menos, 16 homicídios foram registrados no bairro entre 29 de junho e 23 de agosto. Presente para acompanhar a saída da operação, o titular da SSPDS Roberto Sá destacou que esses dois bairros já têm tido uma maior atenção por parte das Forças de Segurança do Estado. Conforme o secretário, 109 prisões foram registradas no Vicente Pinzón de julho até o presente, além de 54 armas de fogo apreendidas. Já no Papicu, Roberto Sá afirmou que foram 53 prisões no mesmo período. Ele também disse que lideranças das facções que agem na região já foram identificadas, incluindo aquelas que estão ordenando os crimes à distância. “Sabemos onde estão e, se colocarem o pé no Ceará, serão presas imediatamente”, declarou.

