Homem é preso por exaltar facção criminosa nas redes sociais

Homem é preso em Caucaia por exaltar facção criminosa nas redes sociais

Suspeito identificado como "Chefinho" estimulava membros da organização a enviarem vídeos e fotos de crimes para publicação em um perfil na internet
Mirla Nobre
Mirla Nobre
Um homem foi preso por exaltar nas redes sociais uma facção criminosa com atuação no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A prisão dele aconteceu na terça-feira, 20, em uma residência no bairro Planalto Caucaia, realizada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Conforme as investigações da 1ª Seccional de Caucaia, o alvo, identificado apenas como “Chefinho”, passou a ser monitorado pelos agentes. Foi identificado que ele estimulava integrantes do bando a lhe encaminhar fotos e vídeos de conteúdo criminoso, com o objetivo de promover e enaltecer a facção.

A partir das informações, os policiais realizaram diligências e conseguiram a localização do suspeito. Ele foi preso em flagrante e autuado por organização criminosa.

As investigações seguem em andamento, com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os envolvidos na ação criminosa, assim como na facção. O caso está a cargo da 1ª Seccional de Caucaia.

