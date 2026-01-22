Homem é preso por exaltar facção criminosa nas redes sociais

Suspeito identificado como "Chefinho" estimulava membros da organização a enviarem vídeos e fotos de crimes para publicação em um perfil na internet

Um homem foi preso por exaltar nas redes sociais uma facção criminosa com atuação no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A prisão dele aconteceu na terça-feira, 20, em uma residência no bairro Planalto Caucaia, realizada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Conforme as investigações da 1ª Seccional de Caucaia, o alvo, identificado apenas como “Chefinho”, passou a ser monitorado pelos agentes. Foi identificado que ele estimulava integrantes do bando a lhe encaminhar fotos e vídeos de conteúdo criminoso, com o objetivo de promover e enaltecer a facção.