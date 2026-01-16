Com oito mortes, executor de homicídios de facção é preso em Fortaleza

Com oito mortes, executor de homicídios de facção é preso em FortalezaAlvo foi capturado no bairro Paupina na manhã desta sexta-feira, 16, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE)
Um homem apontado como executor de homicídios de uma facção criminosa foi preso nesta sexta-feira, 16, no bairro Paupina, em Fortaleza. Ele também é suspeito de, pelo menos, oito mortes e tráfico de drogas.
Após informações de que o homem teria participado de um homicídio em agosto do ano passado, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) representou pela prisão do alvo.
A localização do suspeito e o seu monitoramento teve apoio de um drone. Após a captura, o homem foi conduzido à sede do DHPP, onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido.
Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, a quantidade de entorpecente não foi divulgada. As investigações sobre o envolvimento do suspeito em demais homicídios seguem sob apuração da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).
