Com oito mortes, executor de homicídios de facção é preso em Fortaleza

Suspeito foi preso em residência no bairro Paupina, em Fortaleza / Crédito: Divulgação/PC-CE

Um homem apontado como executor de homicídios de uma facção criminosa foi preso nesta sexta-feira, 16, no bairro Paupina, em Fortaleza. Ele também é suspeito de, pelo menos, oito mortes e tráfico de drogas. Após informações de que o homem teria participado de um homicídio em agosto do ano passado, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) representou pela prisão do alvo.