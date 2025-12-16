Advogado é preso no Ceará suspeito de ajudar grupo criminoso

No momento da abordagem, ele usou o nome do irmão para despistar os policiais; homem já tinha um mandado de prisão em aberto

Durante a abordagem, ele tentou usar o nome do irmão para despistar os policiais e evitar a apreensão do celular.

Um advogado de 29 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso suspeito de transportar bilhetes para um integrante de uma organização criminosa. A prisão ocorreu na madrugada desta terça-feira, 16, no município de Iracema , a cerca de 284 quilômetros de Fortaleza .

O suspeito foi capturado em uma quadra de beach tennis, no bairro Jatobá. Segundo a polícia, no momento da ação ele tentou se passar pelo irmão e ainda tentou esconder o aparelho celular, que acabou sendo apreendido.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o homem tinha um mandado de prisão em aberto por suspeita de atuar como mensageiro de um dos chefes de um grupo criminoso que já se encontra preso.

Após a captura, o advogado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Russas, onde a ordem judicial foi cumprida. Ele permanece à disposição da Justiça.